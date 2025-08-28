Empleos en mercadeo y publicidad: más de 5.000 vacantes disponibles en Colombia

El mercadeo y la publicidad no son solo áreas de apoyo dentro de una empresa: hoy en día son el corazón de cualquier estrategia de crecimiento. Gracias a estos profesionales, las marcas logran destacarse en un mercado saturado de opciones, conectar con los consumidores y, lo más importante, mantenerse vigentes en un entorno digital que cambia todos los días. Esa relevancia se refleja en el número de oportunidades disponibles. pues en Colombia hay cerca de 5.000 ofertas de empleo en mercadeo y publicidad, una cifra que confirma la fuerza de este sector en la economía. Le puede interesar: Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

Vacantes en diferentes modalidades

Los roles más requeridos en el sector de mercadeo y publicidad son analistas comerciales, publicistas, coordinadores de proyectos, impulsadores, entre otros. FOTO: GETTY

De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, del total de ofertas 148 son en modalidad híbrida y unas 40 en remoto, lo que abre la posibilidad de acceder a trabajos con mayor flexibilidad. Las empresas están en la búsqueda de talento para cargos como: - Mercaderistas. - Analistas comerciales. - Asistentes de mercadeo. - Publicistas. - Coordinadores de proyectos y profesionales de apoyo en ventas y comunicación. Cada uno de estos perfiles cumple un rol clave: desde analizar el comportamiento de los clientes hasta diseñar campañas que marcan la diferencia frente a la competencia. Lea más: Ofertas de empleo en Cali: hay cerca de 2.000 vacantes con muy buenos salarios

Oportunidades laborales más llamativas en mercadeo y publicidad

Analista Jr Trade Marketing- Cali

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.800.000. Funciones: 1. Brindar apoyo en la implementación de los planes de Trade Marketing definidos por el área. 2. Controlar y dar soporte al inventario de la bodega de materiales POP, gestionando su ingreso, organización y reparto a nivel nacional. 3. Acompañar la ejecución y seguimiento de actividades promocionales y de impulso, garantizando el soporte operativo al calendario comercial. 4. Gestionar los materiales gráficos y de comunicación requeridos para la implementación de campañas. 5. Apoyar el proceso logístico de pedidos y distribución de material, asegurando cumplimiento en tiempos, calidad y satisfacción del cliente interno. 6. Ejecutar activaciones de marca en los puntos de venta, coordinando la instalación de material POP y el correcto montaje de exhibiciones. 7. Mantener actualizadas las imágenes e información de los puntos de venta y espacios comerciales Requisito: - Experiencia laboral entre un y dos años. - Tener conocimiento en excel intermedio- avanzado. - Ser profesional en Comunicacion, ingenieria industrial y/o Publicidad. Aplique aquí.

Mercaderista - Cali

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Planificar y ejecutar las ventas de productos. - Realizar labores de limpieza y surtido en los puntos de venta. - Verificar fechas de vencimiento y asegurar la rotación de mercancía. - Realizar visitas según el rutero establecido. - Plantear estrategias de evacuación de producto. - Prestar apoyo en eventos comerciales. Requerimientos: - Bachillerato o Técnico en Mercadeo o afines. - Mínimo un año de experiencia en cargos comerciales. - Habilidades de atención al cliente. - Capacidad para trabajar en equipo y de manera independiente. Postúlese acá.

Asistente de Diseño Gráfico

Salario a convenir. Responsabilidades: - Apoyar la creación de campañas publicitarias y de comunicación visual. - Desarrollar piezas gráficas y contenidos visuales para medios impresos y digitales. - Colaborar en la fotografía y retoque digital de imágenes. - Contribuir al análisis de tendencias gráficas digitales y tecnológicas. - Manejar herramientas de diseño y video como Photoshop e Illustrator. Requerimientos: - Técnico o tecnólogo en diseño gráfico o campo relacionado. - Más de 1 año de experiencia en roles similares. - Dominio avanzado de herramientas de diseño (Photoshop Illustrator). - Conocimiento básico en fotografía y retoque digital. - Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel Word PowerPoint). Envíe la hoja de vida acá.

Jefe de Marca Esprit - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar la estrategia de marca para fortalecer su posicionamiento. - Construir valor y asegurar el crecimiento rentable en todos los canales. - Coordinar con áreas como producto trade marketing visual y e-commerce. - Garantizar una ejecución coherente con la identidad de marca. - Monitorear y analizar el desempeño de la marca en el mercado. Requerimientos: - Tecnología en Mercadeo, Comunicación, Administración o carreras afines. - Más de dos años de experiencia liderando marcas de moda lifestyle o consumo masivo. - Alto conocimiento en marketing estratégico y digital. - Mentalidad analítica y enfoque comercial con sensibilidad estética. - Habilidad para liderar equipos y proyectos multidisciplinarios. Envíe la hoja de vida acá.

Líder comercial - Medellín

Requisitos: - Profesional en áreas administrativas, comerciales o afines. - Experiencia mínima de 3 a 5 años en liderazgo de equipos de ventas en el sector inmobiliario. - Habilidades en negociación, planeación estratégica y gestión comercial. Responsabilidades: - Dirigir y potenciar el equipo, garantizando el cumplimiento de metas y la consolidación de relaciones sólidas con clientes e inversionistas. - Planeación, ejecución y seguimiento de los objetivos comerciales de la compañía. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes?