Investigan extraña muerte de tatuador al que le encontraron armas y restos humanos en su casa en Belén, Medellín

El hallazgo de este tatuador, conocido como Pogo, se produjo en la tarde del pasado lunes, en el apartamento 401 del edificio ubicado en la calle 12 con la carrera 73, en el barrio La Inmaculada, del suroccidente de Medellín, en circunstancias que no son del todo claras para las autoridades.

En el cuarto piso de un edificio de la comuna 16 ( Belén ), desde finales de la semana pasada se comenzaron a sentir fuertes olores. Esto coincidía con la desaparición de quien vivía allí, un reconocido tatuador. Cuando ingresaron a la propiedad, encontraron sus restos mortales, pero también varios elementos que obligaron a abrir una investigación judicial.

Tras confirmarse la muerte de Juan Pablo Arango Uribe, nombre de pila de este tatuador, las autoridades comenzaron a inspeccionar la propiedad con el fin de encontrar evidencias que dieran con el origen de su fallecimiento, pero hallaron armas, dotación de Policía, Ejército y Fiscalía y hasta unos restos humanos.

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades encontraron, en cuanto a indumentaria se refiere, dos chalecos antibalas de la Policía, dos chalecos reflectivos de la misma institución, seis chalecos arnés multipropósitos, una chaqueta camuflada, tres guerreras del Ejército, una gorra del CTI de la Fiscalía, una gorra del Gaula de la Policía, cinco gorras de la Policía, dos uniformes completos de la Policía, una chaqueta de la Sijín y una más de la Dijín.

A esto se sumó armamento como un rifle de copas, una escopeta calibre .22, siete granadas (seis de gas y una de humo) y un iniciador de tubo de choque. También hallaron una bolsa con un cráneo, vértebras y costillas humanas.

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Sierra, explicó, principalmente sobre estas armas, que “era un coleccionista. Estamos en esa información que se generaba, porque las armas halladas en esa inspección primaria no estaban tiradas, sino colgadas en una pared”.

En cuanto a las causas de la muerte de Pogo, se esperará el dictamen de Medicina Legal para saber si se debió a quebrantos de salud o a otras causas. Lo único que se conoce es que su fallecimiento se produjo a finales de la semana pasada.

Entre sus antecedentes se está investigando si se debió a una tuberculosis, puesto que una semana antes de su muerte estuvo hospitalizado porque estaba tosiendo sangre y, al parecer, se podría tratar de esta enfermedad.