En Antioquia matan a cinco personas por día: disputas criminales, la principal causa

Si bien en el Valle de Aburrá se habla de una aparente calma en materia de homicidios, incluso mencionando que en Medellín se presentó el mes con menos asesinatos desde comienzos de la década de los 70, por fuera de la subregión central de Antioquia la realidad es muy distinta. Se asesinan, en promedio, cinco personas por día y hay un incremento total del 16% de casos en el departamento.
Subregiones como el Suroeste, Oriente, Norte y Nordeste están llevando a las cifras del departamento a que superen los 300 homicidios en este año, en territorios donde la disputa entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN se ha agudizado hasta elevar la cantidad de muertos.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, reconoció que la situación de la violencia en las subregiones del departamento por fuera del área metropolitana es crítica, aunque no baja la guardia en las estrategias para contrarrestar esta ofensiva delincuencial.