Captura de 16 jefes de la mafia local le valió a Medellín $1.800 millones en recompensas

Ofrecer una recompensa de hasta $30 millones por quien era el terror del Graffitour con las extorsiones y las amenazas, fue una herramienta clave para dar con su captura. Este fue tan solo uno de los casos por los que desde la Alcaldía de Medellín se destinaron $1.800 millones para estos pagos tras resultados operativos contra delincuentes, una cifra récord en la historia de la ciudad. Así fue como se produjo la captura de Sebastián Restrepo Berrío, alias Sebas, el pasado 15 de febrero en una finca del municipio de Sopetrán, Occidente antioqueño. Al parecer, un informante interesado en recibir esta gratificación fue esencial para ubicarlo. La confianza en la estrategia de las recompensas en Medellín ha sido clave, también, para lograr la captura de 16 cabecillas de las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, en medio del esfuerzo estatal por debilitar el movimiento criminal.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, explicó que “entregamos estos $1.800 millones a los ciudadanos que nos dieron información para propinar estos golpes y darles a entender a las estructuras que estamos detrás de ellos”. Los cabecillas que fueron capturados, según la Alcaldía de Medellín, son: Jonny Bermúdez Galeano, alias Maravilla; Matías Álvarez Tabares, alias Keiler; Nelson Alexánder García, alias El Gato; Luis Felipe Aristizábal Quintero, alias Pipecito; Diego Alexánder Valencia Peña, alias Diego Rosario; Jorge Humberto Arroyave Duque, alias Copete. Entérese: Masacre en Vegachí, Antioquia: asesinaron a cinco hombres en enfrentamiento armado del Clan del Golfo También cayeron Andrés Felipe Ortiz Yepes, alias Ñaño; Fáber Antonio Arboleda Pérez, alias Caradura; Jhon Fredy Arroyave Londoño, alias Chicha; Santiago Valderrama Jiménez, alias Valde; Jhonier Monsalve Correa, alias Morocho; Juan Pablo Taborda Zamora, alias Yordi (hoy en libertad); Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias Queso (libre); Richard Abel Palacio Herrera, alias Richard; Víctor Hugo Saldarriaga Gómez, alias Salchicha, y Miguel Ángel Jiménez Pineda (“Miguelito” o “Emma”).

Efectividad de los carteles

Pero no solo es la oferta de recompensas por los cabecillas de las estructuras criminales de la ciudad. También es el resultado de la conformación de los carteles, muchos de ellos de sombras y solo con alias, que permiten un mejor accionar en los procesos judiciales contra estos presuntos delincuentes. “No solo son las recopensas en sí, sino que el 46% de las personas que hemos sacado en los carteles de los más buscados han terminado capturadas y esto nos ha permitido avanzar en las investigaciones contra las estructuras delincuenciales”, expresó el secretario de Seguridad. Destacó también que la vinculación de la comunidad para combatir la delincuencia ha sido clave para entregar estos montos y así poder ayudar a combatir estos hechos.

Medidas para evitar corrupción

Ante el pago millonario de recompensas y denuncias en el país sobre carteles que se adueñarían de estos dineros, haciéndolos pasar como beneficios para denunciantes, desde la Alcaldía de Medellín señalaron que cuentan con una estrategia articulada para evitar que esto ocurra. Lo primero es que realizan un trabajo de validación de la información suministrada por las fuentes humanas y también se haría verificaciones de que estas personas no tengan vínculos con funcionarios de alguna institución. “Aquí hay un protocolo establecido y acordado entre Policía, Alcaldía y Fiscalía, en el que se revisa toda la información de estas personas antes de entregarles el dinero”, explicó el secretario Villa. A esto se suma una evaluación que se hace de toda la información suministrada y los beneficios de la misma y solo después de la detención se empieza todo el estudio para poder entregar el dinero de las recompensas. Le puede interesar: ​​A ciudadano belga le robaron más de $170 millones en Laureles, Medellín, luego de una cita con una mujer Muchas veces los montos que se ofrecen no se entregan en su totalidad, sino una parte, dependiendo de la importancia de la información suministrada para obtener el resultado respectivo. “Aquí no es lo que a uno se le ocurra sino que tenemos unas tablas estandarizadas, en las que se dice por qué información se da una determinada cantidad de dinero”, señaló Villa. Para determinar la entrega de estos recursos, un grupo interno de todas las autoridades implicadas son las que estudian y hacen la valoración de la información para definirle al beneficiado cuánto dinero le van a entregar. Finalmente, para entregar el dinero y evitar que este sea girado a terceros, evitando así los carteles de las recompensas, se le entrega los recursos a una cuenta personal de quien resulte beneficiario, impidiendo que estos montos se le consignen a terceras personas.

Medidas de protección