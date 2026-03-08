Captura de 16 jefes de la mafia local le valió a Medellín $1.800 millones en recompensas

Ofrecer una recompensa de hasta $30 millones por quien era el terror del Graffitour con las extorsiones y las amenazas, fue una herramienta clave para dar con su captura. Este fue tan solo uno de los casos por los que desde la Alcaldía de Medellín se destinaron $1.800 millones para estos pagos tras resultados operativos contra delincuentes, una cifra récord en la historia de la ciudad.
Así fue como se produjo la captura de Sebastián Restrepo Berrío, alias Sebas, el pasado 15 de febrero en una finca del municipio de Sopetrán, Occidente antioqueño. Al parecer, un informante interesado en recibir esta gratificación fue esencial para ubicarlo.
La confianza en la estrategia de las recompensas en Medellín ha sido clave, también, para lograr la captura de 16 cabecillas de las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, en medio del esfuerzo estatal por debilitar el movimiento criminal.