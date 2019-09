EL HÉROE

Santiago Escobar

El hermano mayor de Andrés, tenía 30 años cuando recibió la noticia del asesinato de Andrés. Hoy vuelve a recordar ese despertar hace 25 años: “Nos encontrábamos en Las Vegas (Estados Unidos). Después de la eliminación de la Selección seguimos en un viaje de turismo, en el que la idea era reencontrarnos con Andrés en Miami. Él iba a estar unos días en Colombia y, junto con su novia, viajaría para estar con toda la familia. El día del autogol nos despedimos de él en el hotel, y le insistimos que se quedara, pero él estaba empeñado en regresar a Colombia a dar la cara. El día de su asesinato, lo único que quería era compartir con sus amigos y nadie entendió cómo fueron capaces de asesinar a una persona de su calidad humana”. Hoy dice que ha aprendido a vivir con esa pérdida. “A raíz de su muerte, la familia se unió más, eso nos ayudó a seguir adelante, al igual que nuestra creencia en Dios. Nos hemos respaldado en la solidaridad del pueblo colombiano para vivir todos estos años con la ausencia de Andrés, pero para mí sigue siendo muy difícil, ya son 25 años y todavía lo lloro. Tuve una relación de amistad muy estrecha con él, hermano, cómplice, compañero, y todos los adjetivos que puedan definir una gran relación. Vivimos nuestra infancia juntos, nuestras carreras de futbolistas fueron muy parecidas, lo amé y lo sigo haciendo, no lo he podido olvidar, y lo más difícil ha sido perdonar a las personas que cometieron el crimen, al autor material y a los autores intelectuales. He hecho un ejercicio de sanación y me ha tocado pasar momentos de dolor y tristeza, sobre todo cuando estoy solo para que sea yo el que cargue ese sentimiento y no mi familia. Aún me pregunto por qué le quitaron la vida de esa manera, no lo entiendo. Al final, en lo único que creo es en la justicia divina, soy una persona de bien y no tengo resentimientos. Le pido a Dios que me ayude a continuar. Espero algún día volver a abrazarlo”.