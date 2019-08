Galán caminaba a la presidencia y el crimen lo detuvo

EL HÉROE

Claudio Galán

Mientras Claudio Galán veía el noticiero de las 7 de la noche con los detalles del asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero, jamás se le pasó por la cabeza que minutos después viviría una situación similar con su padre, Luis Carlos Galán. Estaba con su mamá, Gloria Pachón, y sus hermanos, Carlos Fernando y Juan Manuel, en la habitación de sus padres, esperando que este regresara de un mitin de campaña en Soacha, no muy lejos de su casa.Pero no llegó. A las 8:45 de la noche fue abaleado. Corrieron al Hospital de Kennedy. “Lo siento”, dijo un médico, y a sus casi 15 años Claudio, el hijo del medio, tuvo que despedirse de su padre. Recuerda ese momento y sabe que, en el fondo, era consciente del riesgo que enfrentaba, pero no lo asimilaba. “Era un mecanismo de defensa, queríamos convencernos de que no pasaría nada grave”.La familia recibió el legado de Galán. Premisas como “dar siempre un paso adelante por Colombia” o que a la justicia hay que “conquistarla todos los días” se convirtieron en la bandera que desde entonces llevan sus hijos y esposa. “Mi papá buscaba trabajar para el país. Con el tiempo se dieron procesos que permitieron incidir en las instituciones como él quería”, y ese, para su hijo, es su legado.Desde el Congreso o con la Fundación Luis Carlos Galán buscan mantener el compromiso que él adquirió y que con la muerte no pudo cumplir. Claudio guarda en su memoria los discursos de su padre y su enseñanza de luchar por Colombia, dos cosas que, a su juicio, no han perdido su vigencia para construir país.