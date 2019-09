LA HEROÍNA

Rochi Montes

Siete segundos para vivir o morir. El 3 de abril de 1990, la agente de la Policía Nacional Rochi Montes, entonces de 21 años, era parte de un operativo antisecuestro en La Estrella, sur del Aburrá. Ese día el conductor de un vehículo particular, al parecer integrante del cartel de Medellín, tomó como rehén a uno de sus compañeros. “¡Quietos!, o nos morimos todos!”, sentenció el sujeto, pero Rochi no comprendió la amenaza hasta ver la granada en su mano, el dedo pulgar puesto sobre el detonador. Rochi, por el radio de comunicaciones, solo alcanzó a pronunciar algunos códigos para pedir refuerzo: “9:29 en curso (explosivos)” ¿Cuántos minutos pasaron entre los gritos e intimidaciones? Pudieron ser 20 o 40, pero ella solo pudo contar con precisión los siete segundos que tuvo hasta antes de que el hombre dejara caer la granada, activa, y su impulso de tomarla con su mano derecha para lanzarla lejos. Pero la bomba estalló antes y entonces su cuerpo fue la armadura. Con el impacto perdió su brazo derecho, pero a su espalda salvó no solo a sus compañeros, sino a vecinos y espectadores. Al Hospital General le llegó la noticia de que agentes del Cuerpo Élite habían sufrido, en el Pandequeso, un atentado similar al suyo días después e, incluso, compartió habitación con uno de los heridos, que perdió parte del rostro. En medio de la persecución de la época, de que les pusieran precio a la cabeza de un policía, dice Rochi que los uniformados no pusieron en el enfrentamiento solamente la vocación, sino también su propio cuerpo como escudo. Y añade que su testimonio de resiliencia no es otra cosa que un esfuerzo por poner sobre el papel un relato pendiente: el de las víctimas de la Policía, una historia de pérdidas, coraje y resistencia que aún no se ha escrito y que los mantuvo, por años, en el centro de las confrontaciones.