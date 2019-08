C omo toda palabra, la paz tiene muchas dimensiones. Primero, una social, que no es solamente la ausencia de confrontación, puesto que la sociedad por naturaleza tiene aristas, intersecciones y conflictos. La construcción de paz, en ese sentido, se da cuando existe una forma de darles resolución a esos conflictos de una manera civilizada, es decir, sin las armas y la violencia. Hay una dimensión que también es personal -y creo que lo público también debe velar por lo individual- que es la paz interior. El ciudadano que tiene en su alma paz interior no va a ejercer la violencia, no va a imponer sus ideas ni sus decisiones. Teniendo en cuenta ambos conceptos, hay que decir que la paz es la ausencia de violencia, son antagónicas, dos caras de una misma moneda. Entonces el ideal es que la sociedad pueda vivir sin violencia, una sociedad violenta no es viable. Ya Benito Juárez, político mexicano, dijo alguna vez que la paz se inicia cuando uno respeta y exige respeto. Pero no puede pedir el respeto a sus propios derechos quien está violando los del otro: ese límite de los derechos es el marco que nos debe regular para vivir en una sociedad en paz. El gran desafío en contextos como el nuestro es, entonces, lograr superar estos últimos años de Colombia en los que la solución de los conflictos se dio por medio de las armas y eso generó tanto dolor, tanto rencor, que sanarlo es un proceso difícil. La única fórmula en este caso es la reconciliación, la verdad y una decisión de no volver al pasado. Esto se traduce en no olvidar y aprender a perdonar, porque si no, no es posible sanar las heridas. En este camino la educación juega un papel fundamental, en las instituciones educativas se siembra la paz, pero la misma ciudad debe educar, desde el respeto por las señales de tránsito hasta la convivencia. Buena parte de los homicidios en esta ciudad son por intolerancia.