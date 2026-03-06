​​A ciudadano belga le robaron más de $170 millones en Laureles, Medellín, luego de una cita con una mujer

Luego de llegar a Medellín y hospedarse en un apartamento en el barrio Laureles, occidente de la ciudad, un ciudadano belga decidió recorrer las calles y en la visita a uno de los establecimientos conoció una mujer con la cual departió toda la noche. Quedó con el contacto para un próximo encuentro, el cual se materializó dos días después y que terminó con un hurto de más de 170 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron en la edificación ubicada en la diagonal 75A con la calle 33, en este sector de la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando el extranjero recibió a esta mujer, al parecer de nacionalidad colombiana, en su vivienda, con el fin de compartir con ella el segundo encuentro.