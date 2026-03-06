​​A ciudadano belga le robaron más de $170 millones en Laureles, Medellín, luego de una cita con una mujer

Los hechos ocurrieron en la edificación ubicada en la diagonal 75A con la calle 33, en este sector de la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando el extranjero recibió a esta mujer, al parecer de nacionalidad colombiana, en su vivienda, con el fin de compartir con ella el segundo encuentro.

Luego de llegar a Medellín y hospedarse en un apartamento en el barrio Laureles, occidente de la ciudad, un ciudadano belga decidió recorrer las calles y en la visita a uno de los establecimientos conoció una mujer con la cual departió toda la noche. Quedó con el contacto para un próximo encuentro, el cual se materializó dos días después y que terminó con un hurto de más de 170 millones de pesos.

En medio de esta reunión comenzaron a compartir bebidas embriagantes y en medio de las risas y una conversación aparentemente amena, este europeo comenzó a sentirse mal, perdiendo la conciencia paulatinamente hasta quedar completamente inconsciente.

Cuando el extranjero volvió a despertar, en horas de la madrugada del día siguiente encontró con que su acompañante se había ido. Al empezar a revisar su casa, vio que estaba completamente desorganizada, con varias pertenencias lanzadas violentamente en el suelo.

Haciendo un chequeo más exhaustivo, este belga vio que no estaban sus dos teléfonos celulares de alta gama ni tampoco los tres relojes de marcas prestigiosas, por lo que decidió denunciar este hurto a la Policía Nacional.

Al revisar las cámaras de seguridad, este encuentro duró, aproximadamente una hora y 45 minutos, desde el momento en el que la mujer ingresó al edificio hasta en el que se retiró, al parecer, con las pertenencias en cuestión.

Con base en los registros de las cámaras de seguridad de la edificación, las autoridades avanzan en la búsqueda de esta mujer para que responda por el millonario hurto a este extranjero e indagar, de paso, si perteneciera a alguna organización criminal.

Según la Policía Metropolitana, a este belga le robaron un reloj marca Rolex, avaluado en 30.000 euros (131 millones de pesos), otro reloj marca Omega, con valor comercial de 6.000 euros (26 millones de pesos) y un tercer reloj que cuesta 2.000 euros (8.700.000 pesos).

El resto del monto robado se totaliza en los dos equipos celulares y el dinero que tenía en su poder, que también habría quedado en manos de la mujer que lo habría seducido con la intención de robarle.