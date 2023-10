En su diálogo con El Tiempo, Zuluaga también se refirió a los señalamientos que han recaído sobre él luego de que el caso se hiciera público, sobre todo los proferidos por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aprovechó el desorden para decir que era hermano de una exdirectora de la Biblioteca Pública Piloto, excontratista y cercano al exalcalde Federico Gutiérrez.

Desde que abandonó su cargo para volcarse a las calles a hacer campaña, Quintero ha incurrido en varios señalamientos similares en contra de Gutiérrez, endilgándole a su campaña supuestos hostigamientos en contra de Juan Carlos Upegui.

Dichas declaraciones han coincidido con la publicación de múltiples sondeos de opinión en los que el exsecretario de la No Violencia y primo de la exprimera dama Diana Osorio sigue por debajo en materia de intención de voto del exalcalde Gutiérrez con una gran diferencia.

“No soy familiar de Federico Gutiérrez, como están diciendo. A ese señor ni siquiera lo conozco. Participé hace algún tiempo en una convocatoria de la subsecretaría de bienes y me vinculé por un par de meses. Pero me retiré porque estaba litigando y los tiempos no me daban. No fue un contrato millonario, como dicen (cerca de $19 millones). Y, le repito. No tengo relación política con ese señor”, reiteró el abogado a ese medio.