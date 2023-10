“En febrero creamos el partido Dignidad y Compromiso. Y nos juntamos en este momento de la política en Colombia, donde estamos en el punto más bajo de la calidad, en el punto máximo de la corrupción, estamos en el peor punto, en particular en Medellín y Antioquia. Y nuestra tarea es con las personas que tenemos en estas elecciones, que ya empezamos a trabajar, a juntarnos, presentarle a Antioquia y a Medellín una alternativa que reivindique la decencia, la transparencia, que reivindique la política bien hecha, que rompa con este esquema corrupto que se ha apoderado de tantos espacios de esta ciudad. Tenemos al candidato a la Gobernación Jorge Gómez, la lista de Renace para el Concejo y la Asamblea. Tenemos varias personas que las integran con las condiciones para que sean hoy activos en política y para construir un nuevo liderazgo, porque en Medellín y Antioquia se perdieron los liderazgos. No hay derecho a lo que hizo Daniel Quintero, es una demostración de la destrucción colectiva, de la trampa, de la corrupción colectiva. No hay derecho que hoy nosotros en Antioquia tengamos candidatos a la gobernación como Luis Pérez o como Julián Bedoya, solamente para citar un par de elementos, que representan lo peor que puede salir de esta tierra. Seguiremos luchando por eso hoy y siempre”.

“Es pésima, pésima, llegó presentándose como independiente, pero sabíamos que estaba disfrazado porque detrás de él estaba toda la política tradicional corrupta. Y ejerció en los mismos términos de esa política. Entonces es inteligente, hábil, polémico. Por supuesto, siempre está buscando la confrontación, está distrayendo de la esencia de lo que se tiene que hacer y no hizo ningún programa, no hizo ninguna transformación porque pretendía ser una voz nueva y construir, pero no construyó nada porque estaba asociado con una política de la trampa y la corrupción, ese es el daño gigantesco que ha hecho. Medellín antes es que aguanta”.

Federico Gutiérrez viene liderando las encuestas, ¿lo ven como una alternativa para que Medellín salga de esa crisis institucional o de los candidatos que hay van a apoyar alguno?

“No vamos a apoyar a ningún candidato. Inicialmente pensamos que Daniel Duque podía ser la persona, pero se apartó. Nos concentramos en la lista al Concejo. Nuestra responsabilidad es empezar otro capítulo de Medellín”.

¿Qué balance hace de la gobernación de Aníbal Gaviria?

“No he estado físicamente siguiendo al departamento. Tenemos un problema de violencia que ha escalado la criminalidad en muchas partes. Eso significa que hay regiones donde no podemos llegar con la capacidad de generar riqueza, empleos, de llegar con un proyecto de educación transformador. Ese problema de la seguridad es gigantesco y es una dificultad para quien vaya a ser gobernador. En el fondo, no se ha podido avanzar con los proyectos estratégicos que teníamos: conectar las regiones, la infraestructura vial que permitía conectar desde la perspectiva del desarrollo productivo de las regiones. Hay unos rezagos que se tienen que atender pronto”.

¿Cómo ve la carrera por la Gobernación, con un Luis Pérez que ha liderado gran parte de la campaña, ha pensado en alianzas?

“Tenemos al candidato Jorge Gómez y vamos hasta el final luchando, pero no puede ser que en Antioquia el señor Luis Pérez sea una expresión de este departamento. Todas las denuncias que hay, todas las cosas que hay, multimillonario en todas las formas posibles, no hay derecho que Antioquia diga que este es. Desde los criminales que han hecho pública la asociación con él y aquí no pasa nada, como si nada, no hay derecho. Señores como Julián Bedoya, que es una vergüenza en la política, miren toda esa riqueza que hay detrás de todas esas campañas, ¿de dónde sale? Antioquia no puede seguir siendo complaciente con ese tipo de acciones. Luis Pérez hay que derrotarlo porque la corrupción hay que derrotarla, igual que la mentira, la trampa, el engaño y ese señor representa eso y representa lo peor de Antioquia, la viveza, la trampa, la marrulla. El trabajo de nosotros es ir avanzando, construyendo. Antioquia y Medellín tienen que luchar contra la ilegalidad, sino vamos a perder todas las oportunidades de esta tierra maravillosa”.