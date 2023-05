Acción popular pone a tambalear cerramientos en el Parque Lleras y la Plaza Botero

El abogado Manco Pineda explicó que el origen de la acción se remonta al pasado 28 de marzo, cuando envió un derecho de petición a la Alcaldía solicitando conocer los estudios y análisis formales que supuestamente se habían tomado como base para ordenar los cerramientos.

Tras nunca recibir respuesta, Manco consideró que había razones suficientes para dudar de la forma en la que se implementó esa estrategia, que a su juicio da cuenta de una vulneración directa a todos los ciudadanos a disfrutar directamente los bienes de uso público.

“Las plazas públicas no son propiedades del Estado, son bienes de uso público. El Estado no se comporta como propietario, sino como un garante. El Consejo de Estado ha caracterizado ese derecho y señala que no debe haber ningún intermediario para que las personas gocen de ese bien de uso público”, planteó el litigante, aludiendo a las razones por las que pidió en su recurso que se emitan medidas cautelares para garantizar ese derecho.

Según puede leerse en el auto del juzgado, la solicitud central consiste en que mientras se resuelve la discusión de si los cierres se ajustan a la Constitución, se ordene una reapertura inmediata, para que los ciudadanos puedan circular libremente en el espacio público.