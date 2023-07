¿Alcaldía abre oficinas en bodegas y parqueaderos?

La información al respecto, al parecer, ya circulaba por los pasillos de la Alpujarra y generó inquietud entre los que serían desplazados porque su destino sería el edificio Business Plaza, ubicado al frente, del otro lado de la Avenida del Ferrocarril, que según sus propias observaciones como conocedores del tema, no contaría con las condiciones requeridas.

El plan de trasladar el área de atención al público de la Personería de Medellín debido a las incomodidades que sufre en el sótano del edificio Plaza de la Libertad develó que, en vez de servir de buen ejemplo, varias dependencias del Distrito estarían pasándose por la faja las reglas al ocupar espacios que no están habilitados como oficinas, sino como parqueaderos o bodegas.

O sea que los “paganinis” por la buena obra de darle la mano a la entidad de derechos humanos iban a ser ellos, con el agravante de que estarían incurriendo en una contradicción grave porque justo son los profesionales que se encargan de verificar que se cumplan las normas urbanísticas y de uso de los espacios en la ciudad e irían a un lugar cuya licencia de construcción, según documentos, no autoriza la ocupación para oficinas.

“Consideramos que la edificación no cuenta con el uso autorizado para ubicar oficinas públicas y no vemos factible que esta sea objeto de aprobación por parte de las curadurías urbanas de la ciudad, dado que la edificación no contaría con los estándares de seguridad requeridos por la normativa para tal fin”, le dijeron a su jefa, la secretaria de Gestión y Control Territorial, Andrea Salazar, en un derecho de petición del 11 de abril, en el que le piden replantear el cambio o sino, exigir que se apliquen los correctivos.

La respuesta de Salazar, del 12 de mayo, corroboraba en parte sus sospechas y da a entender que, de hecho, ya la Alcaldía estaría incurriendo en anomalías pues en el Business solo habría una oficina legalmente habilitada, de acuerdo con los documentos a los que accedieron, lo que contrasta con una realidad de a puño: que hay seis niveles ocupados en su mayoría por dependencias del Distrito.

En los pisos 11, 12, 15 y 16 funciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana —incluido el sistema de comando del 123—, mientras que en el piso 13 opera la EPS Savia Salud que tiene participación del Distrito, la Gobernación y Comfama; y en el piso 14 está la subsecretaría de Catastro de Medellín. En total, se trata de un área bruta de 9.760 metros cuadrados.