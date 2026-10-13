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Cayó alias Mateo, investigado por el asesinato de un chef; lo habrían matado por prestar plata sin “permiso”

Alias Mateo sería integrante de la banda La Agonía, que tiene sede en la comuna 13, pero delinque en otras zonas de la ciudad.

  • Alias Mateo fue capturado durante un allanamiento en la comuna 13. Contra él pesaba una orden de captura. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
    Alias Mateo fue capturado durante un allanamiento en la comuna 13. Contra él pesaba una orden de captura. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Cinco meses de investigación culminaron en las últimas horas con la captura de Mateo Galeano Builes, alias Mateo, un presunto integrante de la banda La Agonía, organización que tiene su marco de actuación principal en el occidente de Medellín, pero que proyecta su acción delictiva a otras áreas de la ciudad.

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“Mateo”, de 33 años de edad, era requerido por orden judicial, pues contra él pesan señalamientos por presunto homicidio agravado. Pero según el secretario de seguridad y actual alcalde (e), Manuel Villa Mejía, también “presentaba ya registros en el sistema por delitos como amenazas, secuestro extorsivo con tortura, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado, lesiones personales y falsedad marcaria”.

Uno de los hechos por los que ha sido investigado es el asesinato con arma de fuego del comerciante y chef Edmar Antonio Pérez Suecia, ocurrido el pasado 29 de abril en el barrio Belén San Bernardo.

Según el expediente, ese crimen habría estado relacionado con las ‘vacunas’ (exigencias económicas) que imponía La Agonía, debido a que Pérez Suecia al parecer prestaba plata sin autorización del grupo criminal.

Tras su captura, quedó a disposición de la Fiscalía en Medellín para avanzar en el proceso judicial correspondiente. Finalizadas las audiencias preliminares, un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, indicó que durante las pesquisas que se hicieron de manera previa a la aprehensión, fueron recolectados elementos materiales probatorios que permitieron avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Pérez Suecia.

La captura se produjo tras un allanamiento efectuado en la comuna 13, San Javier. En el inmueble fueron incautadas una prenda de vestir y una motocicleta que habrían sido utilizadas para cometer delitos.

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En mayo pasado, las autoridades ya le habían dado un golpe certero a La Agonía, con la captura de nueve de sus integrantes, entre ellos quienes fueron identificados como sus presuntos cabecillas, alias Yarlinson, de 25 años, y La Nana, de 55 años.

Aparte del cobro de extorsiones a los habitantes, esta agrupación controla actividades como el transporte y parte del comercio. Pero adicionalmente cobran multas por fiestas no autorizadas, hasta de un millón de pesos; si hay disputas vecinales por temas de mascotas, basuras o hasta de parejas, estos presuntos delincuentes se convierten en jueces e imponen sanciones de entre 1 y 10 millones de pesos, según la gravedad del caso.

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Preguntas y respuestas:

¿De qué delitos acusan a alias Mateo, presunto integrante de La Agonía?
Mateo Galeano Builes, de 33 años, es investigado por su presunta participación en un homicidio agravado. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, también registra antecedentes en el sistema por señalamientos relacionados con amenazas, secuestro extorsivo con tortura, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado, lesiones personales y falsedad marcaria. La noticia no precisa si existen condenas por estos otros delitos.
¿Qué relación tendría alias Mateo con el asesinato del chef Edmar Antonio Pérez en Medellín?
Alias Mateo es investigado por su presunta relación con el asesinato del comerciante y chef Edmar Antonio Pérez Suecia, ocurrido con arma de fuego el 29 de abril en el barrio Belén San Bernardo. Según el expediente citado en la noticia, el crimen habría estado relacionado con las extorsiones o «vacunas» que imponía La Agonía, debido a que la víctima presuntamente prestaba dinero sin autorización de esa organización.
¿Dónde capturaron a alias Mateo en Medellín?
Alias Mateo fue capturado durante un allanamiento en la comuna 13, en el sector de San Javier, Medellín. Durante el operativo, las autoridades incautaron una prenda de vestir y una motocicleta que, según la investigación, habrían sido utilizadas para cometer delitos.
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