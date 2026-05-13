Golpe a banda que cobraba hasta $10 millones para resolver peleas de vecinos en barrios de la comuna 13, de Medellín

La banda que controlaba todas las situaciones de convivencia y cobraba millonarias multas por ello en la comuna 13 (San Javier), de Medellín, fue desarticulada en un operativo realizado entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín.
En total fueron nueve presuntos integrantes de la banda El Salado, adscritos al grupo delincuencial La Agonia, los capturados en este procedimiento, entre quienes se destacaron sus principales cabecillas, conocidos con los alias de Yarlinson, de 25 años, y La Nana, de 55 años.