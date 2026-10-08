¿Venta de arepas en comunas de Medellín, bajo el control criminal? Solo venden dos marcas en estos barrios

“Por acá solo llegan esas dos marcas desde hace un año. Antes venían otras pero no entendemos por qué no volvieron”, dijo el empleado de un minimercado del barrio Doce de Octubre, de Medellín, sobre lo que ocurre con la venta de este producto básico de la canasta familiar en esa zona. Según el sector, el fenómeno se repite, aunque con diferentes marcas.
Así quedó evidenciado en un recorrido que hizo EL COLOMBIANO por los barrios Doce de Octubre, Kennedy y Castilla, en el nororiente de la ciudad. Al visitar 15 negocios de estos tres barrios encontramos que solo ofrecían las mismas dos marcas de su sector, aunque los comerciantes no daban una explicación clara al respecto o simplemente evadían cualquier pregunta.
“Solo tenemos esas dos marcas. Por acá no se vende ninguna otra porque esa es la que nos reparten”, explicó un tendero del barrio Kennedy, quien incluso tenía problemas de suministro por la poca cantidad que le llevaron.