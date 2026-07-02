Medellín adjudica obras e interventoría del ReCreo Cultural Ciudad del Río

La Alcaldía de Medellín adjudicó oficialmente las obras del ReCreo Cultural Ciudad del Río, una de las apuestas más importantes de esta administración para ampliar la infraestructura cultural de la ciudad y fortalecer las oportunidades para artistas, creadores y emprendedores de la economía creativa. El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X, donde aseguró que el proyecto ya tiene contratista y que también fue adjudicada la interventoría, lo que permitirá iniciar la fase de construcción de esta obra, considerada uno de los doce grandes ReCreos contemplados en el actual Plan de Desarrollo. Lea más: Parque Primavera Norte tiene 30 % de avance: ya comenzó la construcción de la cancha sintética Villa Niza “Seguimos cumpliéndole a nuestra gente”, expresó Gutiérrez al confirmar el inicio de un proyecto que, según indicó, transformará la oferta cultural de Medellín y consolidará nuevos espacios para el desarrollo de las industrias creativas.

Inversión millonaria

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, el ReCreo Cultural Ciudad del Río requerirá una inversión superior a los 86.000 millones de pesos, recursos que estarán destinados a la construcción de un complejo moderno pensado para impulsar la creación, formación y producción artística en diferentes disciplinas. La nueva infraestructura contará con espacios especializados para el desarrollo audiovisual, cinematográfico y musical, además de zonas destinadas al trabajo colaborativo y a la innovación cultural.

El principal componente del lugar será una cinemateca, que contará con dos salas de cine con un aforo total de 279 espectadores (una de 200 y otra para 79), más un laboratorio de archivo fílmico, que permitirá impulsar los procesos de preservación de la memoria audiovisual en la ciudad. Además de la cinemateca, el recreo también incluirá un espacio para el programa Medellín Music Lab, que consistirá en un estudio para grabaciones musicales y audiovisuales, así como un recinto para la realización de presentaciones artísticas. El alcalde también destacó que la contratación se realizó mediante un proceso abierto y competitivo. Según explicó, nueve empresas participaron en la licitación para ejecutar las obras, un hecho que, en su concepto, garantiza transparencia y pluralidad durante la selección del contratista.

Proyecto estratégico para Medellín