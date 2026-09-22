Crece la indignación en Medellín por el asesinato de Esteban Ramírez: autoridades avanzan en investigaciones, pero aún no hay resultados

Ramírez, de 38 años de edad, y su hermana se movilizaban en un vehículo la noche del pasado viernes por la calle 30 con la carrera 70, en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín, cuando fueron abordados por dos sujetos en una moto, quienes les quitaron sus celulares. Uno de ellos le disparó al hombre.

La indignación por el asesinato de Esteban Ramírez en Medellín, por robarle una cadena y dos celulares, aumenta en la opinión pública y más cuando a cuatro días del atroz crimen no hay resultados concretos sobre los responsables.

Cuando uno de los delincuentes le pidió a Esteban que le entregara sus pertenencias, ocurrió un altercado, puesto que el fallecido no entendía qué más quería que le entregara, fuera de su equipo celular. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada”, narró la hermana de Esteban.

Con un impacto en la cabeza, Ramírez fue trasladado a la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano, donde falleció 20 horas más tarde.

Las autoridades afirman que hay avances en la investigación; sin embargo, hasta el momento, no se reportan capturas. Familiares de la víctima, quien era jefe de ventas de Coca-Cola en Armenia, exigen justicia y piden al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenar la captura de los responsables.

Este lunes en la noche, cuatro días después del atroz crimen, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció lamentando el hecho y afirmó que está al frente de la situación. Prometió que los responsables serán judicializados.

“Me tiene muy triste lo que sucedió con Esteban Ramírez. Fue asesinado por unos desgraciados por robarle una cadena de oro y dos celulares. Me comuniqué con la familia y le dije que, aunque avanzamos en la investigación para encontrar a los responsables, que los vamos a encontrar, eso no le devuelve la vida a Esteban. Yo mismo estoy al frente hasta agarrar a estos desgraciados que le arrebataron la vida. Mi solidaridad con su familia y amigos”, dijo el mandatario.

Por su parte, el subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Juan Sierra, explicó que avanzan en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los momentos determinantes del suceso y que la investigación no se concentra únicamente en establecer la responsabilidad de quienes habrían participado directamente en el hurto, sino en otras personas que podrían estar vinculadas como dinamizadores o facilitadores antes, durante y después de la comisión del hecho.

Así mismo, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó su indignación por este crimen, se solidarizó con la familia y anunció el acompañamiento jurídico para evitar la impunidad.

“No estamos buscando únicamente a quienes habrían ejecutado directamente el hurto y este homicidio. También estamos avanzando sobre otras personas que pueden haber tenido algo de participación como dinamizadores, facilitadores dentro del antes, durante, pero también dentro del después de la comisión de este hecho. Aquí vamos por todos los responsables», aseveró el funcionario”.

En contraste con este asesinato, afirmó el alcalde Gutiérrez, el actual mes es el menos violento en la historia de Medellín, con solo tres homicidios en lo que va de septiembre.

“Habrá justicia y yo mismo me encargo. Yo mismo estoy al frente del caso y hablé con el director de la Policía Nacional, avanzamos bien y vamos a dar los resultados”, afirmó.

Tanto los familiares de Esteban como la ciudadanía, que ante estos casos se atemoriza por el ímpetu criminal y despiadado de los delincuentes, que sin importar en lo más mínimo la vida de las personas, disparan contra sus víctimas, aún esperan respuestas y justicia. Que este crimen no quede impune.

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