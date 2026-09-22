Crece la indignación en Medellín por el asesinato de Esteban Ramírez: autoridades avanzan en investigaciones, pero aún no hay resultados

La indignación por el asesinato de Esteban Ramírez en Medellín, por robarle una cadena y dos celulares, aumenta en la opinión pública y más cuando a cuatro días del atroz crimen no hay resultados concretos sobre los responsables.
Ramírez, de 38 años de edad, y su hermana se movilizaban en un vehículo la noche del pasado viernes por la calle 30 con la carrera 70, en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín, cuando fueron abordados por dos sujetos en una moto, quienes les quitaron sus celulares. Uno de ellos le disparó al hombre.