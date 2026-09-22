Se calienta el debate por límites a las rentas cortas en el proyecto de POT en Medellín: ¿Quién ganará?

El futuro de la vivienda turística en Medellín se convirtió en uno de los pulsos más álgidos que detonó la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Al tiempo que Medellín se consolidó como uno de los mercados más codiciados para esa actividad en Colombia y Latinoamérica —generando sólo el año pasado ingresos por al menos $435.000 millones para los anfitriones de aplicaciones como Airbnb— ese auge es también para muchos parte un problema que se está saliendo de control.
Extranjeros que perturban las noches con rumbas interminables, turistas que aprovechan las viviendas para esquivar controles más rigurosos y así explotar sexualmente a mujeres y a menores de edad, y un incremento en el valor de los arriendos que se siente en todo el Valle de Aburrá hacen parte de las preocupaciones más palpables que rondan en los barrios y que están empujando a los ciudadanos a pedir controles más severos a las autoridades.
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Luego de que la Alcaldía incluyera en su proyecto de acuerdo un esquema para darle orden a esa actividad, buscando alejarla de las zonas más residenciales, muchas de las compañías dedicadas a ese negocio encendieron las alarmas, considerando que la norma golpeará duramente al sector.
Hace pocos días, un foro sobre vivienda turística realizado en Bogotá sacó a flote esas posiciones encontradas.
En el evento se presentaron las conclusiones de un estudio realizado por dos investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, que puso en duda la hipótesis de que la vivienda turística fuera la principal causa del incremento de los arriendos en Medellín.