Angustia en Familia de ingenieria Sandra Zuluaga. Su presunto asesino podría quedar libre

Los familiares de Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo llevan varios años ansiosos ante la espera de que la justicia emita un veredicto sobre el presunto homicida de esta, y ahora han pasado a la zozobra frente a la posibilidad de que, antes de eso, quede libre y escape por vencimiento de términos.
Los temores están fundados en los múltiples aplazamientos que ha habido en el proceso, en el desorden que advierten en el expediente y en el silencio que ha tenido el juzgado del Valle que lleva el caso pese a los múltiples llamados que le han hecho últimamente.