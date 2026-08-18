¿Dudas con el seguro de vivienda tras el terremoto? Eafit brindará asesoría jurídica gratuita a víctimas en todo el país

La solidaridad del país frente al terremoto ha llegado desde todas las esquinas de la sociedad, incluida la academia. La Universidad Eafit anunció que apoyará a las personas cuyas viviendas o inmuebles resultaron afectados por el sismo a través de asesorías jurídicas gratuitas, prestadas por su Clínica Jurídica de Protección al Consumidor.
La clínica hace parte del Consultorio Jurídico de la universidad, cuya misión —como la de los demás consultorios jurídicos del país— es brindar asistencia legal gratuita a la comunidad, especialmente a personas de estratos 1 y 2, en ocasiones también de estrato 3, así como a la comunidad universitaria y sus familias.
Puntualmente, esta clínica se especializa en temas de protección al consumidor, tanto en el ámbito general como en el financiero, incluidos los seguros.
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”Cuando ocurre el terremoto, nos reunimos en nuestra sesión semanal y nos preguntamos qué podíamos hacer para apoyar”, cuenta Daniel Vázquez Vega, abogado, profesor de planta de la Universidad Eafit y uno de los asesores de la clínica.
El equipo identificó que muchas de las víctimas podrían tener acceso a seguros obligatorios que suelen pasar desapercibidos: los de incendio y terremoto que acompañan los créditos hipotecarios y los leasings habitacionales, los que exige la ley para las zonas comunes en los regímenes de propiedad horizontal, y algunos seguros de vida e invalidez que las entidades financieras exigen a sus deudores.
”Dijimos: le podemos ayudar a estas personas a identificar qué seguros tienen a su alcance y cómo pueden reclamarlos”, explica Vázquez.