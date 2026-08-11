Más de 800 reportes tras el terremoto en Medellín: Dagrd advierte que muchos son daños antiguos

Más de 800 reportes sobre posibles afectaciones en infraestructura han llegado al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín después del terremoto registrado el lunes 10 de agosto.

Sin embargo, la entidad pidió prudencia frente a la interpretación de esta cifra, pues una parte importante de los casos corresponde a grietas, fisuras y daños que ya existían antes del movimiento telúrico y que fueron reportados nuevamente por los ciudadanos.

Hasta el momento, los equipos técnicos han realizado alrededor de 41 visitas de inspección para verificar directamente las condiciones de las edificaciones y otros inmuebles señalados en los reportes.

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Aún así, el Dagrd considera prematuro entregar un número de edificios afectados o bajo seguimiento, debido a que todavía está en curso la revisión de los casos.

La entidad explicó que una de las dificultades del balance inicial es separar las afectaciones que realmente pudieron ser ocasionadas por el terremoto de aquellas que corresponden a deterioros anteriores.

En algunos casos, los ciudadanos han informado sobre fisuras o grietas que ya estaban presentes en las estructuras y que, tras el temblor, generaron preocupación.

Por eso, los ingenieros encargados de las inspecciones deben determinar si se trata de daños recientes, si hubo una modificación posterior al movimiento telúrico o si son condiciones preexistentes.