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Más de 800 reportes tras el terremoto en Medellín: Dagrd advierte que muchos son daños antiguos

El organismo ha realizado cerca de 41 inspecciones y advierte que todavía es prematuro establecer cuántos edificios presentan afectaciones directamente relacionadas con el temblor.

  • Hasta el momento, los equipos técnicos han realizado alrededor de 41 visitas de inspección para verificar directamente las condiciones de las edificaciones y otros inmuebles señalados en los reportes. FOTOS Cortesía y redes sociales.
    Hasta el momento, los equipos técnicos han realizado alrededor de 41 visitas de inspección para verificar directamente las condiciones de las edificaciones y otros inmuebles señalados en los reportes. FOTOS Cortesía y redes sociales.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 4 horas
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Más de 800 reportes sobre posibles afectaciones en infraestructura han llegado al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín después del terremoto registrado el lunes 10 de agosto.

Sin embargo, la entidad pidió prudencia frente a la interpretación de esta cifra, pues una parte importante de los casos corresponde a grietas, fisuras y daños que ya existían antes del movimiento telúrico y que fueron reportados nuevamente por los ciudadanos.

Hasta el momento, los equipos técnicos han realizado alrededor de 41 visitas de inspección para verificar directamente las condiciones de las edificaciones y otros inmuebles señalados en los reportes.

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Aún así, el Dagrd considera prematuro entregar un número de edificios afectados o bajo seguimiento, debido a que todavía está en curso la revisión de los casos.

La entidad explicó que una de las dificultades del balance inicial es separar las afectaciones que realmente pudieron ser ocasionadas por el terremoto de aquellas que corresponden a deterioros anteriores.

En algunos casos, los ciudadanos han informado sobre fisuras o grietas que ya estaban presentes en las estructuras y que, tras el temblor, generaron preocupación.

Por eso, los ingenieros encargados de las inspecciones deben determinar si se trata de daños recientes, si hubo una modificación posterior al movimiento telúrico o si son condiciones preexistentes.

Los profesionales pueden establecer, a partir de la revisión de las estructuras, si una grieta es reciente o si lleva tiempo allí. También se han encontrado casos en los que los habitantes aseguran que una fisura se abrió o aumentó después del terremoto, pero durante la inspección técnica no se encuentra evidencia que permita relacionarla con el movimiento.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, incluso es posible que una parte considerable de los reportes termine descartándose como afectación atribuible al terremoto. El balance definitivo dependerá de las inspecciones que aún están pendientes.

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En estos sectores, la atención se ha enfocado especialmente en edificaciones antiguas, donde se han registrado situaciones como desprendimientos de pequeños elementos de mampostería o partes de las fachadas.

Se trata, en su mayoría, de componentes no estructurales, como piezas de recubrimiento o elementos externos de las edificaciones. Esto es diferente a un daño que comprometa elementos fundamentales para la estabilidad de una construcción.

Precisamente, uno de los objetivos de las inspecciones es establecer esa diferencia y determinar cuándo una situación requiere medidas adicionales de seguridad.

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Hasta el momento, de las 41 inspecciones adelantadas por los equipos técnicos, solo una ha derivado en una recomendación de evacuación temporal.

Se trata de la institución educativa La Libertad, caso que también fue mencionado por la Alcaldía de Medellín tras el terremoto.

Para el Dagrd, que una sola de las inspecciones haya llevado hasta ahora a una recomendación de este tipo representa un balance preliminar favorable, aunque la entidad advierte que las revisiones todavía continúan y que no se puede descartar que aparezcan nuevos casos a medida que avance la evaluación.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos reportes de afectaciones ha recibido el Dagrd en Medellín?
El Dagrd ha recibido más de 800 reportes relacionados con posibles afectaciones en infraestructura después del terremoto.
¿Cuántas inspecciones ha realizado el Dagrd?
Hasta el momento se han realizado alrededor de 40 visitas técnicas para verificar las condiciones de los inmuebles reportados.
¿Todos los reportes recibidos corresponden a daños causados por el terremoto?
No. Los equipos técnicos han encontrado varios casos de grietas, fisuras y deterioros que ya existían antes del terremoto y que fueron reportados nuevamente después del movimiento.
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