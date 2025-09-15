Bus de metroplús arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín, y casi linchan al conductor

En desmanes terminó un accidente de tránsito que se registró en las últimas horas en la glorieta de La Minorista, en el centro de Medellín, luego de que un bus de metroplús arrollara a un habitante de calle. Ellos, en reacción, procedieron a atacar el vehículo y a intentar agredir al conductor después del siniestro que dejó un fallecido. Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la tarde de este lunes en la carrera 55 con calle 57, en este sector del corazón de la ciudad, cuando el habitante de calle, que estaba cruzando por el carril exclusivo, fue arrollado por el bus.

Mientras la víctima de este accidente agonizaba y tuvieron que remitirlo a la Clínica CES, en el centro de Medellín, los demás habitantes de calle tomaron todos los objetos a la mano y comenzaron a tirárselas al bus de este sistema de transporte. Entérese: Van 900 comparendos por invadir los carriles del Tranvía y Metroplús, pero la gente sigue haciéndolo El conductor, para intentar salvarse, arrancó el vehículo a toda velocidad y, aprovechando que el carril es de circulación exclusiva para estos buses, llegó en pocos minutos a la estación Industriales, donde se estacionó mientras llegaron los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín y de la Policía Metropolitana.

Mientras los policías intentaban estabilizar la situación de orden público en este corredor, los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad se dirigían al centro asistencial para realizar la inspección al cuerpo sin vida del habitante de calle, quien murió antes de recibir la atención médica. Le puede interesar: Motociclista murió en Medellín: chocó contra el metroplús cuando hacía piruetas Aunque la situación con los habitantes de calle fue controlada, desde el Metro de Medellín, entidad encargada de la operación de estos buses, tomaron la decisión de no transitar por este corredor.