Infantino justifica precios de boletería 5 veces más caros para el Mundial de 2026 ante una demanda récord

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (Fifa), Gianni Infantino, defendió este lunes en Dubái los controvertidos precios de las entradas del Mundial 2026, revelando que los organizadores habían tenido un récord de 150 millones de solicitudes en las últimas dos semanas.
Infantino intervino en la World Sports Summit de la ciudad emiratí y subrayó que los ingresos obtenidos por la cita del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México servirán para inversiones cruciales en el fútbol mundial.