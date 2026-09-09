¿Iba a atacar a los profesores? Esta sería la razón de la balacera en un colegio de Medellín que dejó a un adolescente lesionado

Un conflicto con los docentes que habría llevado a su desescolarización la semana anterior sería la causa de la balacera que se registró dentro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam, de Medellín. El estudiante habría ingresado de manera irregular con el fin de intimidar al rector y a un grupo de profesores por esta situación.
La balacera se registró sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles en esta institución ubicada en la carrera 8A con la calle 57A, en este barrio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el nororiente de Medellín. El joven, de 17 años, y quien se encontraba en el grado 10°, llegó hasta uno de los salones de clase en compañía de otros dos hombres, ambos mayores de edad.