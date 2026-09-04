Se mueven los gabinetes de Medellín y Antioquia: ¿Estrategia? ¿Cuentas de cobro?

A un año de terminar sus periodos de gobierno, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón anunciaron cambios en dependencias clave de sus administraciones.

En el caso de Medellín, la noche de este jueves y hoy viernes han sido de despedidas y bienvenidas: el primer anuncio se dio con el paso de Verónica Suárez, una de las personas de más confianza de Gutiérrez a la Secretaría de Cultura.

Suárez, politóloga quien se desempeñó hasta ayer como secretaria Privada, siendo la estratega del mandatario y ocupándose de su agenda, reemplaza a Santiago Silva, la cara de la cultura en Medellín durante los dos últimos años y con un papel destacado en la recuperación de eventos como Altavoz y la Feria de las Flores.

El rol de máxima confianza de Gutiérrez en la Secretaría Privada será ejercido por el abogado Sebastián Gómez, el bastión de los procesos jurídicos en contra del clan Quintero y los actos de corrupción de personas allegadas a la anterior administración de Medellín.

Gómez, quien ahora cumplirá el rol de estratega del alcalde, lideró la defensa jurídica del Distrito en el caso Aguas Vivas y, con su equipo, ha investigado y destapando presuntas actuaciones ilegales del exalcalde, su hermano y funcionarios cercanos a él.

La salida de Silva, según expresó él mismo, se debió a temas familiares, y su trabajo en el gobierno distrital fue destacado por el alcalde, otros funcionarios y miembros de entidades y organizaciones. Sin embargo, uno de los momentos complejos de su gestión fue el polémico lanzamiento del libro “El M-19: de la guerra a la política”, en la Biblioteca Público Piloto, el pasado 21 de abril, que fue autorizado por su despacho, pero luego lo desautorizó el mismo alcalde.