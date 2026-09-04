Linda Caicedo y Real Madrid ya tienen su hoja de ruta en la Champions: rivales de máxima exigencia

La Champions League femenina pondrá a prueba muy pronto las aspiraciones del Real Madrid. El equipo de Linda Caicedo afrontará una fase de liga exigente, con seis rivales de peso y tres desplazamientos que representarán grandes desafíos en su camino por el torneo continental.
El conjunto español consiguió su clasificación después de superar al Ajax en la fase previa y llegó al sorteo desde el bombo 2. Ahora tendrá que enfrentar tres partidos en condición de local y otros tres como visitante, en un calendario que le exigirá mostrar rápidamente el crecimiento alcanzado tras la renovación de su plantilla.