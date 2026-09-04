Linda Caicedo y Real Madrid ya tienen su hoja de ruta en la Champions: rivales de máxima exigencia

El conjunto español consiguió su clasificación después de superar al Ajax en la fase previa y llegó al sorteo desde el bombo 2. Ahora tendrá que enfrentar tres partidos en condición de local y otros tres como visitante, en un calendario que le exigirá mostrar rápidamente el crecimiento alcanzado tras la renovación de su plantilla.

La Champions League femenina pondrá a prueba muy pronto las aspiraciones del Real Madrid. El equipo de Linda Caicedo afrontará una fase de liga exigente, con seis rivales de peso y tres desplazamientos que representarán grandes desafíos en su camino por el torneo continental.

En el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid recibirá a París Saint-Germain, París FC e Inter de Milán. Fuera de casa, el conjunto blanco tendrá que visitar a Bayern de Múnich, Roma y Manchester City.

Bayern y Manchester City, los grandes desafíos

El desplazamiento a Alemania aparece como uno de los compromisos más exigentes. Real Madrid se medirá con Bayern de Múnich, uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol femenino europeo. Todavía está por confirmarse si el encuentro se disputará en el Allianz Arena.

El duelo llegará en una temporada de importantes cambios para el conjunto español, que durante el mercado de verano concretó hasta nueve incorporaciones con el objetivo de fortalecer su plantilla y competir por los grandes títulos.

Otro examen de máxima dificultad será la visita al Manchester City. El vigente campeón inglés cuenta con futbolistas de primer nivel como Khadija ‘Bunny’ Shaw, Lauren Hemp y su capitana, Alex Greenwood. Además, incorporó a Beth Mead, procedente del Arsenal, en uno de los movimientos más destacados del mercado.

El Inter de Milán también representa una amenaza importante. El equipo italiano alcanzó esta instancia después de eliminar al Wolfsburgo, histórico del fútbol europeo y bicampeón continental, en una serie que tuvo que definirse desde el punto penal.

El enfrentamiento contra el conjunto italiano tendrá además un ingrediente especial para el Real Madrid por el regreso de Ivana Andrés. La defensora formó parte del club desde su fundación y permaneció allí hasta 2024, antes de continuar su carrera en el fútbol italiano.

Reencuentros especiales en Madrid

El partido contra París Saint-Germain también tendrá un componente especial. Olga Carmona, quien fuera capitana del Real Madrid, regresará al Alfredo Di Stéfano después de fichar por el conjunto parisino el pasado verano.

Con rivales de semejante nivel, los partidos contra París FC y Roma podrían adquirir una importancia especial en la lucha por avanzar de ronda. Sobre el papel, Roma aparece como el rival menos exigente de los seis, aunque el Real Madrid tendrá que enfrentarlo como visitante.

La primera jornada de esta nueva fase de liga se disputará los próximos 22 y 23 de septiembre. A partir de entonces comenzará un recorrido de seis fechas que finalizará el 16 de diciembre.

El nuevo formato pondrá a prueba la regularidad del equipo de Linda Caicedo, pues cada resultado tendrá un peso importante en la clasificación. El objetivo del Real Madrid será mantenerse entre los equipos que continúen avanzando en el torneo y llegar con vida a las instancias decisivas.