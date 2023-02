Le metieron mano a camposanto del Popular y ahora es un mirador

Es una obra sencilla pero que se hace con filigrana, ya que requiere del acompañamiento estatal para que al final dé el fruto esperado: que el cerro tutelar -declarado el Camposanto El Calvario tras un deslizamiento de tierra ocurrido el 29 de septiembre de 1974 y que dejó 42 víctimas y varias decenas más sepultadas por la imposibilidad de rescatarlas de la tierra- vuelva a ser un lugar para el disfrute de los habitantes.

Andrey lidera la mesa ambiental del sector y a través de ella y del colectivo Jardineros Emprendedores, conformado por jóvenes de la zona, se metió en la tarea de recuperar este espacio de ciudad en la comuna 1.

“Yo nací acá, pero me fui un tiempo a vivir a Envigado, por el parque El Salado y allí aprendí jardinería y a cuidar el medio ambiente. Luego volví y quiero aplicar ese conocimiento con los muchachos y las familias del barrio”, apunta.

Un jardín en altura

La historia no puede repetirse y es el anhelo de Santo Domingo. La tragedia de 1974 se desató por construcciones irregulares y no ajustadas a la norma. Se saturaron los terrenos se originó el deslizamiento. Proteger el cerro es una prioridad, pues si no se hace no habrá futuro.

“Lo que está pasando acá es importante para que las familia podamos traer a los niños, a ellos les encanta correr y tocar las flores, perseguir las mariposas”, dice Jaldreidy Saldarriaga, con un bebé de brazos y una niña de cinco años.