Esto es lo que sabe del caso en el que la Policía se llevó a reconocido cantante de reguetón de una unidad de El Poblado, Medellín

Personal de la Policía Metropolitana trasladó en la mañana de este jueves 9 de octubre en un conjunto residencial de El Poblado a un reconocido cantante de reguetón y de trap. Surgieron dos versiones relacionadas con esta situación, en la que los uniformados debieron intervenir.
La primera versión de los hechos, ocurridos a las 7:30 de la mañana en el sector de Castropol, hacen mención a que el artista cubano Almighty había solicitado un domicilio y ante la demora del mismo, se habría exaltado. Esto habría provocado que terminara agrediendo al domiciliario y a las personas que estaban en una charcutería vecina.