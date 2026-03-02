Cayó red de extorsionistas que se hacían pasar por el Clan del Golfo en el Parque Lleras: exigían hasta $600 millones

Con las manos en la masa fueron atrapados dos hombres cuando recibían $200 millones producto de una extorsión a un comerciante, a quien le habrían exigido inicialmente $600 millones haciéndose pasar por integrantes del Clan del Golfo.

El operativo fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el Parque Lleras, ubicado en El Poblado, una de las zonas rosas de mayor afluencia turística y comercial de la ciudad y también uno de los lugares predilectos para los ladrones y extorsionistas.

Le puede interesar: La extorsión a caficultores en Colombia creció más del 70% en nueve años

El operativo se dio luego de que la víctima denunciara que cinco hombres llegaron hasta su establecimiento y, bajo amenazas contra su vida y la de sus empleados, le exigieron el millonario pago para permitirle continuar trabajando como comerciante.

Tras conocerse el caso, las autoridades activaron el plan antiextorsión y realizaron labores investigativas que permitieron la captura de los dos presuntos extorsionistas, de 27 y 28 años, en el momento en que estos recibían $200 millones.