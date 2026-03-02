Policía investiga 14 macrocasos de posibles delitos electorales en los próximos sufragios

La Policía tiene en sus manos 14 macrocasos relacionados con planes para la comisión de delitos electorales, de cara a las próximas votaciones legislativas y presidenciales en Colombia.

Así lo reveló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa realizada este lunes, en la cual se presentó el despliegue de la Fuerza Pública para el Plan Democracia.

“Tenemos información al respecto de una posible distribución de dinero con el propósito de comprar votos, y quien elige así o se hace elegir así está generando corrupción en quienes serán nuestros futuros legisladores. Eso no lo podemos permitir”, declaró Sánchez.

El ministro no dio detalles sobre esas investigaciones en curso, aunque advirtió que el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E) priorizó ocho departamentos, lo que da una pista de dónde podrían estar fraguando dichos planes.