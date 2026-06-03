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Corrupción en Área Metropolitana: representante de firma investigada ofrece información sobre presunta red

Con la representante de 1Soluciones son ya cinco las personas implicadas que buscan un principio de oportunidad. Hasta ahora van dos aceptados.

  • Juan David Palacio (centro), el exdirector del Área ya fue imputado por hechos que involucran presunta corrupción en la cual estaría también involucrado Miguel Quintero (izq.), el hermano del exalcalde Daniel Quintero. FOTOS: EL COLOMBIANO
    Juan David Palacio (centro), el exdirector del Área ya fue imputado por hechos que involucran presunta corrupción en la cual estaría también involucrado Miguel Quintero (izq.), el hermano del exalcalde Daniel Quintero. FOTOS: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Un nuevo testimonio de un presunto implicado en el engranaje corrupto que habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la pasada administración estaría a punto de ser incorporado al expediente por este caso.

Le recomendamos leer: ¿Cuál es el nexo del hermano de Daniel Quintero con los bienes de lujo incautados a directivos de su Alcaldía?

Se trata de las declaraciones que está dando Yamileth Galíndez Chilito, la representante legal de la firma 1Soluciones SAS, quien busca un trato especial de la justicia mediante la figura de un principio de oportunidad.

Este miércoles en la tarde, durante la audiencia de acusación por el presunto caso de contratación indebida para realizar obras y efectuar mantenimiento del Parque de las...

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