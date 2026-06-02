Ni tan caros ni tan contaminantes: estudio del MIT reveló que los carros eléctricos son incluso más asequibles que los de gasolina

Los carros eléctricos llevan años enfrentando críticas sobre su costo, autonomía y verdadero impacto ambiental. Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) concluye que buena parte de esas percepciones no reflejan la realidad actual del mercado.
El estudio, que analizó miles de escenarios de conducción, encontró que los vehículos eléctricos de batería (BEV) pueden reducir entre 40% y 60% las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los vehículos de combustión interna, aunque el beneficio varía según factores como la región, la fuente de energía utilizada para cargarlos y los hábitos de conducción de cada persona.
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