¿Cuándo acaban las vacaciones escolares de mitad de año en Colombia para 2026?

Se acercan las vacaciones de mitad de año para las instituciones educativas oficiales de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media que funcionan bajo el calendario A. Estas fechas son definidas por las Secretarías de Educación de cada entidad territorial, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Para 2026, el calendario escolar está organizado en dos semestres académicos. El año lectivo inició el 26 de enero y las vacaciones de mitad de año están programadas desde el lunes 22 de junio hasta el lunes 6 de julio.

Segundo semestre académico

El segundo semestre académico comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026. Asimismo, la Semana de Receso Escolar está programada desde el lunes 5 y el lunes 12 de octubre de este mismo año.

Por su parte, las vacaciones de fin de año, que marcan el cierre del calendario escolar para los estudiantes, iniciarán el lunes 30 de noviembre de 2026. Cabe recordar que estas fechas pueden variar según los lineamientos del Ministerio de Educación y las disposiciones que adopten las respectivas Secretarías de Educación en cada entidad territorial.

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