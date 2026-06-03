MinDefensa desmiente al New York Times: niega haber pedido sanciones de EE. UU. contra el oro colombiano

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió este 2 de junio a un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, titulado “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”, en el que se señala que autoridades colombianas habrían solicitado al Gobierno estadounidense sancionar el oro ilegal proveniente del país.
A través de un comunicado, la entidad negó esa afirmación, sostuvo que no ha realizado ninguna petición de ese tipo ante Washington y afirmó que las decisiones relacionadas con eventuales sanciones internacionales corresponden exclusivamente al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente de la República.
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