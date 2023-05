—Pensé en estudiar, pero no teníamos para una universidad privada. Entonces, apliqué a una beca y la gané. Decidí estudiar en el CES y los fines de semana venía y trabajaba en la plaza.

No cuesta imaginar a un hombre gordo, descamisado, con pelos en los brazos y la espalda, sacando una muela con brusquedad, apoyado siempre en un bulto de papas. Así lo describe Maicol más o menos.

Maicol se graduó y después se especializó. Le dijeron que abriera consultorio en El Tesoro, que vea que allá va la gente de plata, que es un negociazo. Pero él quería volver a la plaza, atender a la gente que lo había visto crecer, a los que pasan por necesidades, que casi siempre ganan lo justo.

—Una vez, un señor de El Poblado tenía un dolor en una muela que lo estaba enloqueciendo. Un colega le recomendó que viniera acá, a La Minorista, para que lo atendieran—Maicol hace una pausa, rememorando, arqueando las cejas con incredulidad—. Como el dolor no se le pasó, no tuvo otra opción que venir. Cuando vio el consultorio me pidió perdón por sus prejuicios. Hoy sus hijos son clientes y él sale feliz de la plaza, con el mercado en la mano.

Los precios en el consultorio de Maicol son mucho más bajos que los del mercado. Una ortodoncia afuera puede costar 2,7 millones, y él las ofrece en 1,2 millones. Son seis los especialistas que atienden en el consultorio de los bajos de La Minorista y hacen también endodoncias, cirugías y diseños de sonrisa. Los clientes son en su mayoría gente de la plaza, como un cotero que nunca había pisado una odontología y que tenía una muela infectada que le supuraba pus y le causaba un dolor indecible.

—Hoy ese hombre está feliz, sano, y sonríe con sus brackets.

Cada mes, cuando menos, por los altoparlantes ofrecen limpiezas gratis para entre 40 y 50 personas. A veces se agolpan en el consultorio, sonrientes, esperando su turno. Y entre las paredes blancas, asépticas, escuch