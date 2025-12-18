Peligroso paso en Las Palmas: los peatones cruzan de la mano de Dios

Claudia Murillo mira hacia un costado de la vía y no sabe cuál es el momento indicado para cruzar. Se llena de valor, da unos pasos hacia adelante, pero ante la mínima señal de un vehículo a alta velocidad se devuelve para no ser víctima de un accidente. Claudia habitualmente debe transitar por allí para ir a su trabajo, y la odisea es cada vez mayor. El problema radica en que no sólo es una doble calzada, son dos las que debe pasar, lo que hace aún más compleja la situación. Ese es el diario vivir de ella y cientos de transeúntes que aspiran a cruzar por la cebra peatonal que está demarcada en la doble calzada de la avenida Las Palmas, entre Carulla y El Rancherito, donde el flujo vehicular es constante y las alternativas para pasar al otro lado son casi inexistentes. El cruce tiene diferentes puntos ciegos para los peatones. El más peligroso está en la curva, justo antes de llegar al restaurante El Rancherito, que por la cantidad de árboles y ramas que hay en el separador, no es posible observar si viene o no un vehículo, lo que los obliga a jugarse a su suerte y cruzar de manera casi que maratónica. “Lo que yo creo es que hace falta algo más para procurar la seguridad de las personas que pasan por aquí. Uno como conductor trata siempre de cuidar la vida de los peatones, pero si uno viene rápido y el cruce está justo después de una curva, es muy difícil detenerse en tan poco tiempo”, agregó un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

Los peatones hasta tienen que poner la mano para poder cruzar de un lado al otro. FOTO Julio César Herrera.

Los que diariamente evidencian el padecimiento de las personas al intentar cruzar por este punto son quienes trabajan en el sector. “A veces viene un guarda de tránsito y se ubica ahí, más que todo por las mañanas. Eso ayuda a que la gente pase más fácil, pero cuando no hay nadie que se encargue los peatones se ven casi muertos. Ahora, ese retorno allá (señala el que queda justo después del Carulla para tomar la vía de descenso) está mal ubicado, porque está sobre toda una curva y en plena autopista, entonces los que cruzan ahí se tienen que meter a las malas”, manifestó un trabajador de oficios varios.

¿Qué soluciones hay?

Andrés Pava Restrepo es ingeniero civil, especialista en Vías y Transporte. Ante la crítica situación peatonal que se presenta en este punto de la avenida Las Palmas, son varias las soluciones que se pueden implementar desde la administración municipal. Una, en particular, dice que podría funcionar: “Si lo que se quiere es evitar que se afecte la movilidad en esa vía arteria con un semáforo de punto fijo, una opción sería un semáforo accionado por pulso, el cuál sólo se utilizaría cuando hay un número de peatones para cruzar. Es un semáforo que sólo se pone en amarillo, y tiene una pantalla que muestra al conductor que debe ceder el paso al peatón”. Pava Restrepo también hizo énfasis en que, actualmente, la problemática es mayor dado el alto volumen peatonal en la zona, el cual se detonó con la aparición de nuevos proyectos de edificaciones empresariales o de oficinas: el Mall del Palms Avenue y de Palmagrande, Prisma, entre otros. De ahí proviene una mayor concentración de bienes y servicios que se traduce en un número más alto de personas. Otro de los aspectos a tener en cuenta, según el experto en movilidad, es que el paso para quienes transitan por ahí se dificulta aún más por lo ancho de la vía. “Ese punto en particular de la doble calzada de la avenida Las Palmas es demasiado ancho, porque ahí hay unos carriles adicionales para hacer el retorno, que le suman no solamente a los dos carriles convencionales uno adicional, sino que también está el carril de aproximación para el ingreso a Palms Avenue, o el carril de aproximación para el ingreso a El Rancherito. En conclusión, la doble calzada pasa de dos a cuatro carriles”, añadió.

Casi corriendo, así deben cruzar las personas para evitar ser atropellados por uno de los vehículos que pasa a gran velocidad. FOTO Julio César Herrera.