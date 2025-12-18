Peligroso paso en Las Palmas: los peatones cruzan de la mano de Dios

Claudia Murillo mira hacia un costado de la vía y no sabe cuál es el momento indicado para cruzar. Se llena de valor, da unos pasos hacia adelante, pero ante la mínima señal de un vehículo a alta velocidad se devuelve para no ser víctima de un accidente. Claudia habitualmente debe transitar por allí para ir a su trabajo, y la odisea es cada vez mayor. El problema radica en que no sólo es una doble calzada, son dos las que debe pasar, lo que hace aún más compleja la situación.
Ese es el diario vivir de ella y cientos de transeúntes que aspiran a cruzar por la cebra peatonal que está demarcada en la doble calzada de la avenida Las Palmas, entre Carulla y El Rancherito, donde el flujo vehicular es constante y las alternativas para pasar al otro lado son casi inexistentes.
El cruce tiene diferentes puntos ciegos para los peatones. El más peligroso está en la curva, justo antes de llegar al restaurante El Rancherito, que por la cantidad de árboles y ramas que hay en el separador, no es posible observar si viene o no un vehículo, lo que los obliga a jugarse a su suerte y cruzar de manera casi que maratónica.
“Lo que yo creo es que hace falta algo más para procurar la seguridad de las personas que pasan por aquí. Uno como conductor trata siempre de cuidar la vida de los peatones, pero si uno viene rápido y el cruce está justo después de una curva, es muy difícil detenerse en tan poco tiempo”, agregó un hombre que se movilizaba en una motocicleta.