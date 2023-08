En gran medida, el alcalde de Medellín tiene una predilección por Twitter . Sus ruedas de prensa son casi nulas, nadie conoce su agenda pública, no se le ve en recorridos por la ciudad, así, hizo de esa red social su plaza pública , su único lugar de interacción; tiene 1 millón de seguidores y 3.830 seguidores, cifras que más de uno envidiaría, pero que en realidad están paradas sobre viento.

Pero este análisis va más allá de saber cuántas cuentas tienen toda la pinta de ser un bot. Las herramientas muestran que más del 50 por ciento de los seguidores (501.000 perfiles) de la cuenta de Quintero son totalmente inactivos , lo que indica que son perfiles falsos, detrás de los que no hay personas. Esto arroja una hipótesis: detrás de los seguidores habría una red coordinada. Ya en abril de 2021 se supo que la Alcaldía de Medellín había contratado al estratega política Amauri Venegas Chamorro , quien ha sido señalado de haber creados bodegas de bots en Ecuador para apoyar al gobierno del expresidente Rafael Correa.

Los seguidores normales, que son legítimos, pero no necesariamente activos, están en el 31,9 por ciento . Y sus seguidores de alta calidad —cuentas activas que interactúan—, solo llegan al 1,2 por ciento.

Las aplicaciones antes nombradas clasifican los seguidores de una cuenta. Pues bien, se encontró que el 63,5 por ciento de los seguidores de Quintero —unas 635.000 cuentas, de 1 millón que tiene— son cuentas falsas, inactivas o tienen actividad automatizada, es decir, que serían manejadas por un programa digital y no por una persona.

Esta gran cantidad de bots ayudan a mover temáticas que favorecen al alcalde, como en tiempos de la revocatoria cuando estuvieron detrás de hashtag #NoMásPersecuciónAQuintero, el cual aún tiene movimiento. Pues bien, la mayoría de cuentas que promueven este tema de conversación tienen comportamiento anómalo, no revelan que detrás hay una persona. Además, tiene la particularidad de que apoyan también al presidente Gustavo Petro, atacan con ferocidad a Federico Gutiérrez o a quienes son críticos con el Alcalde.

Hace algunos años las cuentas falsas se identificaban porque tenían pocos seguidores y solo conversaban de un tema, pero en el caso de Quintero se trata de cuentas —muchas veces— con miles de seguidores pero que no presentan fotos verdaderas, no tienen un nombre coherente o de una persona natural y en sus imágenes no apelan a una relación con la vida real sino con la vida virtual.

Otros puntos que muestran la actividad anómala de los seguidores de Quintero está que en los últimos 12 meses sus interacciones suceden entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, horario en el que la mayoría de usuarios reales están dormidos en nuestro huso horario. También hay otro aspecto relacionado con el género de los usuarios: el 37,3% de los seguidores no tienen un género asignado. Característica comúnmente hallada en cuentas falsas y bots.