Lo buscaban por una presunta violación en Urabá y lo sorprendieron en el Centro de Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá localizaron y capturaron en el Centro de Medellín a un hombre incluido en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia y por el que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $50 millones. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, desde donde se precisó que la detención ocurrió en inmediaciones del barrio Villanueva. Le puede interesar: A la cárcel por agredir sexualmente a mujer embarazada en Medellín; el ataque terminó en aborto De acuerdo con los primeros reportes, en dicha zona avanzaba un operativo de registro y control, cuando los uniformados requirieron a un hombre, que posteriormente fue identificado como Deyver Corrales Rentería. Al revisar sus antecedentes judiciales, los policías recibieron una alerta en la que se señalaba que el sujeto era requerido por la justicia por el delito de acceso carnal violento en contra de una menor de edad.

Según señalaron las autoridades, los hechos por los que es requerido el presunto violador, oriundo de Turbo, se remontarían a octubre de 2024 y habrían tenido lugar en la subregión del Urabá antioqueño. “Unidades de la Policía Metropolitana de Medellín, estación Candelaria, dieron captura en las últimas horas a un sujeto requerido por autoridad competente por el delito de acceso carnal agravado. Este sujeto está plasmado en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia”, dijo el brigadier general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia. Lea también: Aberrante caso: Capturaron a madre en Castilla, Medellín, por explotación sexual de su hija con síndrome de down Luego de su detención, agregó el funcionario, Corrales fue presentado ante un juez de control de garantías, quien, luego de la realización de las audiencias preliminares, ordenó enviarlo a la cárcel con una medida de aseguramiento mientras avanza su proceso de juzgamiento. El cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres hace parte de una estrategia liderada desde el nivel departamental con la que se busca hacerle frente a los feminicidios y otros delitos de esta naturaleza en Antioquia.

Además de focalizar los esfuerzos de los diferentes organismos judiciales y de la Fuerza Pública, con el programa se ofrecen recompensas de hasta $50 millones para los ciudadanos que ayuden a dar con los implicados. Cuando se lanzó el último cartel, en octubre de 2025, fueron incluidos 18 hombres requeridos por la justicia, por su presunta comisión de delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar. Siga leyendo: Se entregó uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia, ofrecían hasta $50 millones “Los bandidos saben que se les está persiguiendo, que ya no pueden seguir huyendo y que no hay escondite que sea eterno”, expresó entonces el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Durante los últimos meses, por lo menos cinco de los implicados incluidos en dicho cartel ya han quedado a disposición de la justicia.