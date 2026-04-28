Lo buscaban por una presunta violación en Urabá y lo sorprendieron en el Centro de Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá localizaron y capturaron en el Centro de Medellín a un hombre incluido en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia y por el que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $50 millones.
La noticia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, desde donde se precisó que la detención ocurrió en inmediaciones del barrio Villanueva.
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De acuerdo con los primeros reportes, en dicha zona avanzaba un operativo de registro y control, cuando los uniformados requirieron a un hombre, que posteriormente fue identificado como Deyver Corrales Rentería.
Al revisar sus antecedentes judiciales, los policías recibieron una alerta en la que se señalaba que el sujeto era requerido por la justicia por el delito de acceso carnal violento en contra de una menor de edad.