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A la cárcel por agredir sexualmente a mujer embarazada en Medellín; el ataque terminó en aborto

El presunto responsable no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.

  • Imagen de referencia de una captura. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de una captura. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 41 minutos
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Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años de edad, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer embarazada en Medellín, el pasado 16 de abril.

Según la investigación de la Unidad de Reacción Inmediata URI, ese día la víctima pasó frente a la casa del supuesto agresor. Este, al verla, habría acudido a la violencia y la fuerza para ingresarla a las malas a su vivienda, donde le propinó varios golpes e incluso, intentó agredirla sexualmente.

Lea más: Mandan a la cárcel al urólogo capturado por abuso sexual en Medellín

Tras los hechos y de acuerdo con el informe de Policía Judicial, la mujer embarazada, que tenía 9 semanas de gestación, sufrió un aborto.

Los vecinos del sector donde aconteció lo sucedido fueron quienes entregaron a Cano Cano a las autoridades. Si bien durante las audiencias el señalado agresor fue imputado por el delito de acto sexual violento, este no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Al cierre de 2025 en Medellín, aumentaron casos por violencia sexual

Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), hasta noviembre del año pasado Medellín reportó 3.614 casos de violencia sexual; dicha cifra representa un incremento del 13% con respecto a los datos arrojados en igual periodo del 2024.

Entérese: Telegram sería multado por permitir compartir contenidos de abuso sexual infantil

De acuerdo con el Sivigila, de estos casos, el 68% corresponde a abusos contra menores de edad. Además, aparece que el 81% de las víctimas son mujeres y el 90 % de los agresores son hombres.

Acá se desprende otro dato preocupante, pues aparece que en el 40,7% de los casos, los victimarios fueron familiares, mientras que las parejas o exparejas de las víctimas ocupan el 19% de los abusadores.

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