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Dímelo Jara, mánager de Blessd, rompió el silencio sobre presunto atropellamiento a un ciclista; esto dijo

El joven empresario se refirió a las acusaciones sobre su presunta participación en un siniestro vial donde un ciclista salió lesionado. Esto fue lo que dijo.

  • Dímelo Jara, mánager de Blessd, habló en sus redes sobre la participación de uno de sus vehículos en un siniestro que dejó a un ciclista lesionado. Fotos: Instagram @dimelojara
    Dímelo Jara, mánager de Blessd, habló en sus redes sobre la participación de uno de sus vehículos en un siniestro que dejó a un ciclista lesionado. Fotos: Instagram @dimelojara
El Colombiano
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hace 5 horas
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Un siniestro vial en la avenida Regional el pasado domingo donde estuvo involucrado un ciclista y una camioneta registrada a nombre de Santiago Jaramillo, reconocido en la industria musical como Dímelo Jara, ha desatado polémica. El empresario salió en su defensa.

Lo hizo a través de las redes sociales, donde publicó una historia desmintiendo las acusaciones sobre su participación en el hecho que dejó al ciclista con varias lesiones.

Lea también: Caminoneta de Dímelo Jara, mánager de Blessd, habría atropellado a ciclista en la Regional

“Está sucediendo algo que es totalmente falso, es que me están culpando de un supuesto accidente automovilístico en que he atropellado a un ciclista”, aludió Jaramillo. “Yo no sé de dónde sacan todo eso”, agregó.

Jaramillo mencionó en una historia de Instagram que se enteró de lo sucedido cuando estaba dormido. “Empiezo a responder a cada uno de los escándalos de los que me hablan, y entro a las redes y veo esos recados por todos lados”, subrayó.

Por el momento, las autoridades siguen verificando los hechos ocurridos en la mañana del domingo, 15 de marzo, cuando alrededor de las 7:00 a. m., en Medellín, a la altura de Fucot, una camioneta Hummer habría atropellado a un ciclista, dejándole lesiones en el rostro, caderas, extremidades superiores e inferiores.

El reporte oficial estableció que al conductor de la camioneta, registrada a nombre de Santiago Jaramillo, se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual habría dado positivo para embriaguez grado 1.

El vehículo implicado en el siniestro fue identificado a través de las cámaras operadas desde el Centro de Control de Tránsito, pues inicialmente el conductor huyó del lugar donde se presentó el impacto con el deportista.

Santiago Jaramillo ha estado junto al cantante Stiven Mesa Londoño, nombre de pila de Blessd, desde el 2019. Ahora, el joven cuenta con su empresa, Dímelo Jara Company, la cual cuenta con alrededor de 120 empleados y se dedica a la representación de futbolistas profesionales y a administrar la carrera del cantante urbano.

Siga leyendo: Blessd sigue invirtiendo en el fútbol: este es el club que compró en España

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