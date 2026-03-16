Dímelo Jara, mánager de Blessd, rompió el silencio sobre presunto atropellamiento a un ciclista; esto dijo

Un siniestro vial en la avenida Regional el pasado domingo donde estuvo involucrado un ciclista y una camioneta registrada a nombre de Santiago Jaramillo, reconocido en la industria musical como Dímelo Jara, ha desatado polémica. El empresario salió en su defensa. Lo hizo a través de las redes sociales, donde publicó una historia desmintiendo las acusaciones sobre su participación en el hecho que dejó al ciclista con varias lesiones. Lea también: Caminoneta de Dímelo Jara, mánager de Blessd, habría atropellado a ciclista en la Regional “Está sucediendo algo que es totalmente falso, es que me están culpando de un supuesto accidente automovilístico en que he atropellado a un ciclista”, aludió Jaramillo. “Yo no sé de dónde sacan todo eso”, agregó.

Jaramillo mencionó en una historia de Instagram que se enteró de lo sucedido cuando estaba dormido. “Empiezo a responder a cada uno de los escándalos de los que me hablan, y entro a las redes y veo esos recados por todos lados”, subrayó.

Por el momento, las autoridades siguen verificando los hechos ocurridos en la mañana del domingo, 15 de marzo, cuando alrededor de las 7:00 a. m., en Medellín, a la altura de Fucot, una camioneta Hummer habría atropellado a un ciclista, dejándole lesiones en el rostro, caderas, extremidades superiores e inferiores.