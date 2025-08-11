Blessd sigue invirtiendo en el fútbol: este es el club que compró en España

El cantante antioqueño Blessd amplió su presencia en el mundo del fútbol con la adquisición de su segundo equipo de fútbol en Europa. El artista y su mánager Jara, quienes son dueños del Vendsyssel FF, club de segunda división de Dinamarca, se convirtieron ahora en inversores y embajadores de la Unión Balompédica Conquense, histórico equipo de Cuenca, España.

“Por primera vez, una de las grandes estrellas de la música urbana latina se une a un club de nuestro país como inversor, imagen y embajador de un proyecto deportivo, cultural y social. Nunca antes en España se había producido una alianza así, uniendo la fuerza del fútbol con el poder de la música y el impacto social en la juventud”, destacó el club en un comunicado este domingo.

El club de fútbol oriundo de Cuenca, Castilla-La Mancha, viste tradicionalmente camiseta blanca y pantalón negro, lo que le ha dado el apodo de los blanquinegros.

Ha jugado la mayor parte de su historia en Tercera División y Segunda División B (actual Segunda Federación), donde ha logrado varias clasificaciones destacadas e incluso participaciones en la Copa del Rey. Su estadio es La Fuensanta, con capacidad para unas 6.000 personas.

El Conquense subrayó que la llegada de Blessd y Dímelo Jara busca proyectar el nombre de la ciudad y la provincia más allá de las fronteras españolas, conectando con audiencias en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa.

Además de sus inversiones en España y Dinamarca, Blessd, de 25 años, mantiene la escuela deportiva Dímelo Jara en Medellín y el club trabaja en alianza con el AV10 de Antonio Valencia, exjugador del Manchester United, en Ecuador.

La meta, según explicaron, es unir esfuerzos en estos cuatro países para ofrecer oportunidades a jóvenes y promover valores a través del arte y el deporte.

“Este proyecto nace con la certeza de que la pasión no entiende de límites. Un gol y una canción pueden emocionar de la misma manera. Un niño en Cuenca y otro en Medellín pueden compartir el mismo sueño. Y que, juntos, podemos hacerlo realidad”, afirmó el comunicado.

