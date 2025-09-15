Hospital General de Medellín busca fondos para comprar máquina que detecta enfermedades del corazón en bebés

En Medellín acaban de lanzar una campaña de donación por una muy buena causa. Resulta que la Fundación Infantil Santiago Corazón y el Hospital General de Medellín (HGM) se unieron con el fin de recoger fondos para comprar un novedoso dispositivo que permite identificar a tiempo las enfermedades del corazón en bebés recién nacidos.

En concreto, deben conseguir un ecocardiógrafo pediátrico de última tecnología que será instalado en el HGM y que permite detectar de forma oportuna y precisa las cardiopatías congénitas en los niños y niñas que nacen en este hospital o que llegan a él en busca de diagnósticos.

María del Pilar Duque Loaiza, gerente del HGM, sostuvo que con esta iniciativa se busca mejorar las posibilidades de darles a los neonatos un diagnóstico completo y temprano sobre enfermedades del corazón. “El hospital atiende la alta complejidad en la ciudad y el departamento. Esta acción apunta a la atención de la Ruta Materno Perinatal y la Ruta de Atención Pediátrica, prioridades que nos hemos trazado desde la administración distrital”, sostuvo la funcionaria.