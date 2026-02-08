Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano

En medio de las inundaciones que padecen los departamentos de Sucre, Bolívar, Chocó, y Córdoba, además de las subregiones del Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia, el presidente Gustavo Petro señaló lo que para él serían las causales de la ola invernal que afecta a esta zona del país.
A través de las redes sociales, el mandatario hizo alusión al frente frío que ya desde días atrás había advertido el Ideam como un fenómeno que ha alterado el comportamiento habitual del clima en plena temporada seca.
Lea también: Petro anuncia que declarará nueva emergencia económica para atender crisis climática principalmente en Córdoba y Sucre
“La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final (sic)”, publicó el mandatario sobre el fenómeno que, de acuerdo con la autoridad climática, haría que las lluvias se mantengan hasta mediados de febrero.
Sin embargo, para el jefe de Estado, la segunda causal de los daños de la ola invernal estaría relacionada a dos importantes embalses para la producción de energía en Colombia: Urrá (Córdoba) e Hidroituango (Antioquia).
“De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escacez de gas (sic)”, posteó en su cuenta de X.
Así mismo, Petro aseguró que en la región había abundancia de agua y “ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”.