Luis Díaz brilla con triplete y dos penales provocados en victoria del Bayern ante Hoffenheim

Luis Díaz viene siendo el futbolista maravilla en Alemania. Por tal motivo su nombre no para de sonar para reforzar otras escuadras, como Real Madrid y Barcelona de España.

El colombiano se consolida como una de las grandes figuras del Bayern Múnich en la temporada. Este domingo el atacante colombiano es determinante en la victoria 5-1 frente al Hoffenheim, en partido correspondiente a la fecha 21 de la Bundesliga, resultado que mantiene al conjunto bávaro como sólido líder del campeonato con 54 puntos.

El guajiro volvió a demostrar su capacidad de desequilibrio en un primer tiempo exigente para el Bayern. Su velocidad y habilidad generaron constantes problemas para la defensa rival, al punto de provocar dos penales que fueron convertidos en gol por el delantero inglés Harry Kane, quien anotó desde los once metros a los minutos 20 y 45 del compromiso disputado en el Allianz Arena.

Hoffenheim logró reaccionar parcialmente y descontó al minuto 35 gracias a un tanto del croata Andrej Kramaric, lo que le dio suspenso al encuentro durante varios pasajes del primer tiempo. Sin embargo, cuando el rival parecía ganar confianza, apareció nuevamente Díaz para marcar diferencias.