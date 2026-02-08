x

Luis Díaz brilla con triplete y dos penales provocados en victoria del Bayern ante Hoffenheim

El colombiano Luis Díaz marcó, provocó dos penales y es figura en el triunfo 5-1 del Bayern Múnich sobre Hoffenheim en Bundesliga alemana.

  • Luis Díaz, figura del Bayern. FOTO X-BAYERN
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Luis Díaz viene siendo el futbolista maravilla en Alemania. Por tal motivo su nombre no para de sonar para reforzar otras escuadras, como Real Madrid y Barcelona de España.

El colombiano se consolida como una de las grandes figuras del Bayern Múnich en la temporada. Este domingo el atacante colombiano es determinante en la victoria 5-1 frente al Hoffenheim, en partido correspondiente a la fecha 21 de la Bundesliga, resultado que mantiene al conjunto bávaro como sólido líder del campeonato con 54 puntos.

El guajiro volvió a demostrar su capacidad de desequilibrio en un primer tiempo exigente para el Bayern. Su velocidad y habilidad generaron constantes problemas para la defensa rival, al punto de provocar dos penales que fueron convertidos en gol por el delantero inglés Harry Kane, quien anotó desde los once metros a los minutos 20 y 45 del compromiso disputado en el Allianz Arena.

Lea: El mensaje que Luis Díaz le envió a Christian González para el Super Bowl y la respuesta de Christian

Hoffenheim logró reaccionar parcialmente y descontó al minuto 35 gracias a un tanto del croata Andrej Kramaric, lo que le dio suspenso al encuentro durante varios pasajes del primer tiempo. Sin embargo, cuando el rival parecía ganar confianza, apareció nuevamente Díaz para marcar diferencias.

El guajiro prosiguió con su destacada actuación al convertir el tercer gol del Bayern en el segundo minuto de adición de la primera mitad. La anotación llegó tras una acción individual en la que aprovechó su desequilibrio ofensivo para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo del equipo dirigido por el técnico bávaro.

Después, en la parte complementaria, al 62’ y al 89’, Luchito convirtió dos nuevos tantos.

Desde su llegada al club alemán, Díaz atraviesa un momento sobresaliente. El extremo ya acumula 18 goles (13 de la temporada) y 11 asistencias en 30 partidos disputados, cifras que reflejan su impacto en el rendimiento ofensivo del Bayern. Su nivel lo mantiene, además, como uno de los candidatos al premio al mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga.

El presente del futbolista colombiano reafirma su importancia dentro del esquema del Bayern Múnich, que continúa firme en su objetivo de conquistar un nuevo título liguero mientras Díaz se consolida como una de las principales figuras latinoamericanas en el fútbol europeo.

Siga leyendo: Luis Díaz, candidato a mejor jugador de enero en Bundesliga, ¿dónde votar por el colombiano?

Liga Betplay

