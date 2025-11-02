¿Cómo construir la ciudad de los cuatro corazones?

Colaboración especial de Claudia García Loboguerrero Medellín cumple 350 años y esa cifra no es solo un hito cronológico: es un compendio de memorias, luchas, aprendizajes, dolores y orgullos que han marcado la vida colectiva. La ciudad que en algún momento fue símbolo del miedo y la violencia, hoy se presenta al mundo como un referente de resiliencia y de creatividad aplicada al urbanismo. No es casual que en 2016 recibiera el Premio Lee Kuan Yew —considerado el Nobel de las ciudades—, un galardón que reconoció su capacidad de convertir la adversidad en una oportunidad y de proyectarse como modelo para otras urbes de países en desarrollo que enfrentan procesos de urbanización acelerada, fuertes desigualdades y presiones ambientales. Desde entonces, Medellín no solo es recordada por su transformación, sino también como una verdadera meca del aprendizaje urbano: un laboratorio vivo que inspira y comparte conocimiento con el mundo. Esa visibilidad internacional no debe interpretarse como el fin de los desafíos. Al contrario: hoy enfrentamos retos aún más complejos y urgentes. El cambio climático nos exige resiliencia e innovación; las inequidades sociales siguen marcando diferencias profundas en las oportunidades de vida; la relación con nuestra región necesita mayor integración; y la economía global en transformación demanda nuevas capacidades. En este contexto, el aniversario de la ciudad no puede quedarse en un acto de memoria o conmemoración simbólica. Es, sobre todo, un punto de partida para proyectarnos hacia el futuro. La verdadera pregunta es: ¿qué Medellín queremos construir en los próximos cincuenta años?, Y, más aún, ¿qué rutas debemos definir desde ahora para que las próximas generaciones encuentren en esta ciudad un lugar digno, equitativo y esperanzador para vivir y desarrollarse plenamente?.

Un corredor que une la región

Y es que la historia de Medellín siempre ha estado ligada a cómo se conecta con el mundo. Primero fue el río, luego el Ferrocarril, después las carreteras y el Metro. Hoy el desafío está en articular el aeropuerto internacional José María Córdova en el Oriente, y puerto Antioquia en el Urabá. Esa conexión, que pronto será una realidad gracias a túneles y autopistas, cambiará el mapa de oportunidades. Significará poder enviar en pocas horas un producto fabricado en Medellín a cualquier destino global, o recibir turistas que aterrizan en Rionegro y que en poco tiempo se encuentran con los paisajes del Occidente y el mar Caribe. Aeropuerto y puerto son más que infraestructura: son símbolos de una Medellín que deja de estar aislada por montañas para abrirse al mundo, y que lo hace sin perder su identidad. Lo que está en juego es mucho más que una línea en un mapa: es un eje estratégico que conecta montañas con mar, altiplanos con redes de infraestructura global. Ese corredor no es solo infraestructura ni logística: es la materialización de un sueño colectivo, el de convertir a Medellín y a Antioquia en protagonistas de la economía global sin renunciar a sus raíces locales. Para Medellín, que ha sido históricamente el motor urbano de Antioquia, este modelo representa una oportunidad única. Pensarla desde una mirada regional significa aceptar que su futuro no se juega únicamente dentro de los límites del valle, sino en la manera en que logra tejer vínculos de complementariedad con los territorios vecinos. El Oriente con su plataforma aeroportuaria y un ecosistema de innovación en expansión; el Occidente con sus corredores agrícolas y su potencial logístico; Urabá como enclave estratégico hacia el Caribe y el comercio internacional; y el propio Aburrá con su densidad urbana y cultural conforman un sistema vivo cuya verdadera fuerza está en la integración. La capacidad de Medellín para sostener su competitividad y garantizar bienestar dependerá, en gran medida, de cómo articule estas vocaciones diversas dentro de una estrategia compartida de desarrollo sostenible, equitativo y resiliente.

Articularse para actuar

Esta visión se conecta con la propuesta de médula: la ciudad larga de cuatro corazones, que nos recuerda que el futuro no se construye solo desde el centro, sino desde la escucha y la articulación de cada territorio. Medellín será más fuerte en la medida en que logre latir al mismo ritmo que toda Antioquia. Este territorio conectado y sostenible no solo facilitará el flujo eficiente de personas, bienes y servicios, también reducirá desigualdades históricas. Medellín tiene mucho que ganar en esa ecuación: menos presión sobre su propio suelo urbano si se distribuyen mejor las oportunidades, nuevas centralidades económicas que le quiten carga al Valle de Aburrá, y una mayor integración logística, que hará posible que sus industrias y sus innovaciones tengan salida directa al mundo a través del aeropuerto y del puerto. En definitiva, este sistema de ciudades exalta la potencia geográfica de Antioquia y redefine el papel de Medellín: de ciudad centralizada a ciudad nodo, de metrópoli que concentra a metrópoli que coopera. La ciudad medular, con sus múltiples niveles y conexiones, es un ejemplo de cómo Antioquia puede consolidarse como un territorio equitativo y competitivo. Medellín, al abrazar este modelo, refuerza su liderazgo regional, gana nuevos aliados para su propio desarrollo y asegura que su crecimiento se dé en armonía con el resto del territorio. Ese eje estratégico no es sueño: es resultado concreto del esfuerzo colectivo que hoy lidera la región. El túnel Guillermo Gaviria Correa, en el sector del Toyo, el más largo de América con sus 9,7 kilómetros, producto de una inversión conjunta entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín de 2,7 billones de pesos, de los cuales Medellín aporta 870 000 millones y que acorta los tiempos al mar en un 25 %, es símbolo de lo que está en juego: reducir las distancias físicas para acercar también las distancias sociales y económicas. Paralelamente, el túnel de Oriente se expande con una segunda etapa valorada en más de 1,2 billones de pesos, que incluye un nuevo túnel paralelo de 8,2 kilómetros, viaductos y mejoras viales para fortalecer la conexión entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova. Estos son gestos materiales: inversión pública y privada, decisión política y participación institucional. El desarrollo de esta visión exige inversión en el mediano y largo plazo, pero, sobre todo, un cambio cultural: dejar atrás la idea de ser el único centro y reconocer que el verdadero poder está en ser parte de un sistema mayor. Si Medellín asume ese rol, ganará aliados, resiliencia y competitividad, y estará mejor preparada para afrontar los retos de los próximos cincuenta años.

Tres paisajes, tres retos