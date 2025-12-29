Comunidad volvió a improvisar pista jabonosa gigante en las calles de Castilla, en Medellín

Con un plástico gigante, mucha agua y jabón, habitantes de la comuna 5 Castilla, se ingeniaron una particular forma para divertirse en los últimos días del año.

Se trata de una resbaladero gigante, que abarca casi toda una loma de este barrio ubicado en el noroccidente de Medellín en el que niños, jóvenes y hasta adultos se deslizan. Mientras que algunos deciden hacerlo solos, otros prefieren ir en grupo o en “manada”. La diversión es el factor común.

Los videos publicados en redes sociales no tardaron en viralizarse. Claramente se evidencia la alegría de las personas que deciden participar de lo que, casi siempre, es catalogado como un juego para los más pequeños, pero en esta ocasión la edad no es un impedimento para pasar un buen rato.