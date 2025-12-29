x

Comunidad volvió a improvisar pista jabonosa gigante en las calles de Castilla, en Medellín

Esta “invención” por parte de la comunidad se ve más que todo en épocas festivas. Conozca más detalles.

  • Así se deslizan en la pista jabonosa gigante que improvisaron los habitantes de Castilla. FOTO: Captura de video de redes sociales
    Así se deslizan en la pista jabonosa gigante que improvisaron los habitantes de Castilla. FOTO: Captura de video de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Con un plástico gigante, mucha agua y jabón, habitantes de la comuna 5 Castilla, se ingeniaron una particular forma para divertirse en los últimos días del año.

Lea más: Nuevos muros de contención y mejor manejo de aguas, entre las obras de estabilización en zonas de alto riesgo de Medellín

Se trata de una resbaladero gigante, que abarca casi toda una loma de este barrio ubicado en el noroccidente de Medellín en el que niños, jóvenes y hasta adultos se deslizan. Mientras que algunos deciden hacerlo solos, otros prefieren ir en grupo o en “manada”. La diversión es el factor común.

Los videos publicados en redes sociales no tardaron en viralizarse. Claramente se evidencia la alegría de las personas que deciden participar de lo que, casi siempre, es catalogado como un juego para los más pequeños, pero en esta ocasión la edad no es un impedimento para pasar un buen rato.

@charrosanchez1 El deslizadero de Castilla Medellín Colombia 🇨🇴 #conociendoColombia ♬ ESTO ES MEDELLIN ALETEO GUARACHA DJ RODERICK - R O D E R I C K

Si bien es una práctica muy poco usual y más, en plena vía pública de Medellín, no es la primera vez que en Castilla se ve algo así. En 2023 y 2024 también se instaló este tipo de tobogán callejero en esta comuna de Medellín, convirtiéndose en tendencia internacional y siendo el atractivo de locales y extranjeros, quienes quedaron perplejos ante el ingenio ciudadano.

“Esto es Colombia, la gente es alegre”, “amo mi ciudad y saludos de los paisas para el mundo”, “yo con 49 me sentiría como niño de 10”, son algunos de los cientos de comentarios en el video de este año de la pista jabonosa gigante. Sin embargo, no todos son positivos. Algunos ven esta práctica como un riesgo innecesario y una actividad que afecta a la movilidad de la zona.

“No hay parques de diversiones en Medellín, qué tristeza”, “eso puede terminar en tragedia”, dijeron otros.

Hasta el momento no se ha reportado ningún lesionado producto de esta actividad ni tampoco se conoce un pronunciamiento oficial que diga que no puede realizarse. No obstante, es importante aclarar que, al ser un resbaladero improvisado sobre pavimento, es crucial tener el cuidado suficiente para evitar raspones, heridas o accidentes.

