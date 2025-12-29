x

Nuevos muros de contención y mejor manejo de aguas, entre las obras de estabilización en zonas de alto riesgo de Medellín

Belalcázar y Robledo, entre los sectores más beneficiados. Conozca más detalles.

  • El muro de contención que se instaló en la Autopista Norte a la altura de Belalcázar, para evitar deslizamientos ante las fuertes lluvias. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Con el fin de mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias en Medellín y gracias a una inversión que superará los $2.900 millones, desde la Secretaría de Infraestructura se adelantan obras de estabilización en zonas de alto riesgo en diferentes puntos de la ciudad, que de acuerdo con estudios, son topográficamente adversas.

Lea más: Publicaron concurso para renovación de la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Este nuevo contrato tiene un plazo de cuatro meses y se encuentra en fase inicial, en la que se priorizan frentes de obra y se diseña el Plan de Manejo de Tránsito. Después se llevará a cabo la construcción de muros de contención, obras complementarias de manejo de aguas y la recuperación de vías y senderos.

Asumimos con responsabilidad la tarea de intervenir los puntos críticos, recuperar la infraestructura afectada y fortalecer la estabilidad en zonas que históricamente han presentado amenazas. Cada muro, cada obra de manejo de aguas y cada recuperación vial representan un compromiso directo con la vida, la movilidad y la tranquilidad de miles de familias. Seguiremos trabajando de forma integral, técnica y permanente para que Medellín siga avanzando”, precisó Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física.

Entérese: Alimentar a 90 niños, historia que conmovió y atrajo varios benefactores

Algunas de las zonas ya intervenidas, que correspondían a los puntos priorizados en 2024, son Granizal, Los Balsos, Vizcaya, Villa Turbay, El Vergel, Las Violetas, Antonio Nariño, Nueva Villa de Aburrá, Palermo, Carpinelo, Popular, La Avanzada, La Loma, San Javier, Aranjuez, Villatina y Betania, entre otros.

En Belalcázar, por ejemplo, ante el riesgo de deslizamiento en el sentido norte-sur de la Autopista Norte, se instaló un muro de contención para garantizar la seguridad de las personas que transitan por allí y de los vehículos que se movilizan por esta vía arteria. Mientras que en Robledo se estabilizó un talud que ponía en riesgo un sendero peatonal.

“En total, el contrato dejó más de 990 metros cuadrados de espacio público construidos, 200 metros de nuevos andenes y 155 metros de andenes mejorados. La inversión total fue superior a los $11.950 millones”, señaló la Alcaldía de Medellín respecto al contrato del año pasado que se ejecutó en 12 comunas y en el corregimiento de San Cristóbal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué zonas de Medellín están siendo intervenidas en este proyecto?
Las obras de estabilización están en zonas de alto riesgo como Granizal, Los Balsos, Vizcaya, Villa Turbay, y otras áreas vulnerables, donde se están construyendo muros de contención y recuperando vías.
¿Cuánto se está invirtiendo en estas obras?
El proyecto tiene una inversión superior a los $2.900 millones y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.
¿Qué tipo de obras se están realizando?
Se están llevando a cabo obras de estabilización como muros de contención, manejo de aguas y recuperación de vías y senderos para prevenir riesgos de deslizamientos y mejorar la seguridad.
Utilidad para la vida