Se afanaron: en Medellín desmontaron propaganda electoral no autorizada de candidatos al Congreso

Durante operativos de control de la Alcaldía de Medellín, se retiró de diferentes corredores estratégicos de la ciudad diferente propaganda política que incumplía los parámetros establecidos para las elecciones al Congreso de la República que serán el 8 de marzo de 2026, pues había sido instalada antes de tiempo y sin contar con la autorización previa de la administración municipal.
Lea más: Gobierno estaría evaluando un alza del 23% del salario mínimo para 2026, ¿’suicidio’ laboral?
Según el Distrito, se quitaron pasacalles, pendones y afiches con criterios de ubicación, tamaño y distancia contrarios a los estipulados en la resolución distrital de la ley 130 de 1994, que afectaban el adecuado uso del espacio público en la capital antioqueña además de generar inequidad entre los partidos políticos que tienen candidatos aspirantes.