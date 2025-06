El enredo que tiene Medellín por 8.000 demandas en contra

Así las cosas, otra clave importante fue ponerse al día con las condenas que había pendientes. “Cuando yo llegué no sabía qué sentencia había que pagar y eso lo mandé a la Procuraduría . Entonces me tocó empezar a reconstruir la información y habían pagos de hace un año sin hacerse. Eran más de 50 casos por más de $12.000 millones”, relató el secretario General de la Alcaldía, Sebastián Gómez, según el cual la consigna hoy día es pagar las penalidades económicas en los tres meses siguientes a la fecha en que se fallen.

Las acciones contra el Distrito en materia de tránsito, por lo general son por fotomultas, la mayoría interpuestas por conductores que consideran que se les violó el debido proceso porque no los notificaron a tiempo o no les enviaron la comunicación a la dirección correcta o porque no les programaron una audiencia, pero igualmente por personas que fueron multadas por embriaguez y por tanto se enfrentan no solo a sanciones de hasta $40 millones sino a la pérdida de la licencia de conducción por más de diez años o hasta de por vida, y por eso contraatacan en el ámbito jurídico para no verse sometidos a un castigo tan severo.

Todas las anteriores hacen parte de un conjunto de acciones contra actos administrativos, que representa el 91% en cuanto a número de demandas y el 70,7% de las pretensiones en dinero ($3,47 billones); le siguen los litigios contractuales y ejecutivos (364 demandas y $1,4 billones en valor) y en tercer lugar están los temas laborales (337 por $18.318 millones).

Una de las sentencias condenatorias más reciente se conoció en la primera semana de este mes. El Juzgado 17 Administrativo de Medellín falló a favor de los comerciantes del bloque Las Malvinas, de la Central Mayorista, que lo perdieron todo en un incendio acontecido en julio de 2017 y ordenó indemnizarlos con más de $66.000 millones, de los cuales el Distrito de Medellín debería responder por el 70% y la Mayorista por el 30% restante. El secretario Gómez adelantó que apelará.